‘MasterChef 13’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 2 de junio?

La pasada noche del 2 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva entrega de MasterChef 13. El popular talent culinario se ha convertido en uno de los formatos televisivos más vistos de la parrilla televisiva española, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Actualmente, los aspirantes se encuentran en el ecuador de la edición, por lo que cada vez falta menos para conocer el nombre del gran ganador. Por ello, obtener el delantal negro a estas alturas no es plato de buen gusto para nadie. Sin embargo, tres nuevos concursantes volvieron a disputarse su permanencia en el reality.

«Tendréis que presentar un plato libre con uno de los ingredientes con moho que hemos explicado», le explicaba Pepe Rodríguez a los delantales negros. Una prueba que debían realizar Bea, Yago, Ana, Emilio e Ismael, pues eran los que se disputaban su continuidad en el concurso. De esta manera, y tras la cata de los cinco platos, el chef nombraba a Ana como la participante que les había conquistado con su lenguado a la meunière. Asimismo, otro que también conseguía subir a la galería era Emilio. Todo ello para dejar la expulsión de la noche entre Ismael, Bea y Yago.

¿Quién ha sido el décimo expulsado de ‘MasterChef 13’?

Sin ánimos de alargar demasiado el momento, Pepe Rodríguez, tras deliberar detenidamente el veredicto final, anunció el nombre del nuevo expulsado. «Y el aspirante que no continúa en las cocinas de Masterchef es… Yago», exclamó. Una expulsión que dejó al resto de concursantes sin palabras, especialmente, a Bea y a Gabriela.

«Es que no me creo todavía que hayan dicho su nombre, no, no, no. Yago me da alegría, buen rollo, cariño. Es una persona muy guay. Se va a notar mucho su ausencia, pero bueno, es lo que hay», eran las primeras palabras de Bea. Y es que, la joven no pudo evitar romperse al ver como su amigo tenía que abandonar el concurso.

«Bueno, Yago, el plato era un batiburrillo de muchos elementos, muchas técnicas. Menos es más. Yo lo he dicho muchas veces, lo difícil es quitar, no poner. Pero nos ha mostrado tu plato, todo lo que has aprendido. Eso la primera semana, la segunda, la tercera, no lo hubieras hecho», le explicó Pepe Rodríguez al expulsado. «Faltaba lo esencial, pero dicho lo dicho, cuánto trabajo, se agradece», añadía el juez.

«No, yo llegué y casi… Mi madre me dijo, a dónde vas, que vas a hacer el ridículo. Y yo le decía a mi madre, mamá, que es mi última idea, porque yo soy muy así. Hasta con el plato de hoy, yo lo miraba y se me abría la boca, qué barbaridad. Estoy contento», comentó Yago.

«Me quedó con el aprendizaje, me lo he pasado fenomenal y he estado siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Me he enamorado de todo el mundo, mis compañeros son una barbaridad y me he sentido arropado por todos», dijo antes de colgar su delantal.