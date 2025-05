‘MasterChef 13’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 5 de mayo?

El pasado lunes, 5 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española tuvieron la oportunidad de ver una nueva entrega de MasterChef 13. El popular talent culinario regresó al prime time de la cadena y lo hizo para presentarle a la audiencia una entrega donde no faltaron las emociones. Una emisión donde se trabajaron ingredientes como el conejo, el jabalí, el cangrejo americano y algún tipo de alga. Varios retos que sentenciaban el camino de los participantes. Pues, como es bien sabido por los seguidores del formato, los peores aspirantes se jugarían su permanencia en la prueba eliminatoria. Una posición que, por obvias razones, nadie desea.

De esta manera, el reto contó con la gran esencia de Martín Berasategui. Pues, se tenían que trabajar tres grupo de ingredientes que representasen el pasado, el presente y el futuro del chef. Todo ello para que los concursantes elaborasen un plato libre. Una prueba donde los primeros en salvarse fueron Bea, Emilio, Gabriela y Limin, quiénes no pudieron ocultar su emoción al respecto. Una posición que dejó en el punto de mira a Ana María, Víctor y a Ismael. Y es que, los platos de los concursantes no terminaron de conquistar a los jueces. Por ello, uno de los nominados volvería a casa como el nuevo expulsado. Pero, ¿quién fue el eliminado?

A estas alturas del concurso, el nivel de exigencia ha crecido notablemente en MasterChef 13. Por ello,Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera manifestaron sentirse muy decepcionados con las elaboraciones de los concursantes. Pero, los chefs tenían muy claro el nombre del quinto expulsado: Ana María.

Eso sí, antes de dar el nombre de la eliminada, Pepe Rodríguez se dirigió a los dos nominados que se habían salvado por los pelos. «Víctor, Ismael, estáis siempre ahí al final. Id ajustando, ¿Vale?», les dijo de manera contundente. Ante ello, quedaba claro que Ana María había sido la elegida para abandonar el formato de La 1.

Tal y como justificaron los jueces, el cocinado de la aspirante destacó por ser «raro e irregular». Una valoración que ha afectado a la participante, pues no quería irse. Sin embargo, antes de decir adiós de manera permanente al programa, la concursante dijo unas palabras que terminaron por emocionar a sus compañeros.

Ana María se convierte en la nueva expulsada de ‘MasterChef 13’

«Lo he dicho 100.000 veces: para mí esto ha sido un sueño, solo puedo dar las gracias. Esto es un regalazo y lo puedo decir bien alto y claro, doy gracias», indicó con la voz entrecortada. Por su parte, Emilio se rompió al saber que su compañera había sido la elegida para colgar el delantal. «Me siento muy culpable porque si no la hubiese elegido en mi equipo seguramente estaría arriba. Era una de las que no quería que se fuese», dijo entre lágrimas.

Una despedida que dejó a todos con la lagrimilla en el ojo. Por ello, Pepe Rodríguez se sinceró. «Un regalo has sido tú para tus compañeros, mira cómo están. Ahora tengo miedo porque se va el eje sobre el que pilotaba la casa», comentó el chef. «El barco… El barco se va…», corroboró su compañera Ana.