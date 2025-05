‘MasterChef 13’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 12 de mayo?

La pasada noche del 12 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva emisión de MasterChef 13. El popular talent culinario se ha convertido en uno de los formatos más vistos de la parrilla televisiva. Por ello, no es de extrañar que cada vez sean más los espectadores que son testigos de lo que se cuece en las cocinas de RTVE. De esta manera, una semana más, hemos vistos como los aspirantes se enfrentaron a la prueba de exteriores. Pero, en esta ocasión, ninguno de los grupos ha logrado completar el reto con resultados satisfactorios para Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nágera.

La mala ejecución de la prueba ha provocado que los chefs hayan decidido que todos los aspirantes tuviesen que disputarse su permanencia en el concurso en la prueba de eliminación. Una decisión irrefutable que dejó a todos sin palabras. «Aspirantes, os hemos planteado el plato más sencillo de la historia de MasterChef y el resultado ha sido el peor de la historia. Los jefes de cocina no habéis estado acertados, pero el resto de aspirantes tampoco», comentó Samantha Vallejo Nágera. Por su parte, Pepe Rodríguez ha tachado de «desastrosa» la prueba. Ante ello, varios participantes han querido disculparse con el equipo de profesionales.

Sin embargo, pese a la disculpa de algunos aspirantes, el jurado lo tuvo claro. «Vais todos a eliminación, este bochorno no lo volvemos a pasar nunca», anunció Pepe Rodríguez. «Esperamos que en el viaje de vuelta hagáis examen de conciencia porque este bochorno os garantizo que no lo volvemos a dejar pasar nunca», les dijo Samantha Vallejo Nágera. Pero, las sorpresas poco gratas no concluyeron ahí.

Tras una noche caótica y de menos nivel que otras, los miembros del jurado se han visto en la obligación de tomar una drástica decisión. Sin temblarles el pulso, los chefs han anunciado la expulsión de dos aspirantes. Un gesto que ha pillado a todos por sorpresa. Y es que, al final, fueron Chema, Yago, Limín y Ariadna los que se encontraron en la cuerda floja.

Después de que Pepe Rodríguez comunicase el nombre del primer eliminado, el ambiente entre los nominados se destensó. Pero, los nervios volvieron a surgir cuando el chef dijo otro nombre. «La aspirante que no continúa en las cocinas de MasterChef es… Limín», comunicó el chef. «Y Ariana», añadía de un momento a otro.

Limín y Ariana se convierten en las dos nuevas expulsadas de ‘MasterChef 13’

«Es broma, es broma, no puede ser», se escuchaba entonces desde la galería. «Ninguna de las dos ha sabido reinterpretar los platos, ni actualizarlos, pero además, no estaban ricos. Chema, Yago, podéis subir a la galería», dijo Pepe Rodríguez. «Aquí no está nada escrito. Un mal plato te saca del programa», concluía Yago.

Por lo tanto, Limín y Ariana han sido las dos participantes que han sido expulsadas por el jurado de MasterChef 13. Las aspirantes han aceptado la decisión de los jueces con deportividad, pero no han podido evitar manifestar su tristeza por tener que abandonar el concurso de La 1 de Televisión Española.