‘MasterChef 10’: ¿Quién fue la concursante expulsada ayer?

La gala de ‘MasterChef 10’ emitida este lunes estuvo marcada por la esperada repesca de la edición. No obstante, también fue una noche de despedidas, en la que uno de los aspirantes tuvo que decir adiós a las cocinas del programa, al no superar la prueba de eliminación.

En esta ocasión, Julia se convirtió en la concursante expulsada del séptimo programa de ‘MasterChef 10’, después de enfrentarse a la prueba de eliminación junto a Yannick, Luismi y Claudia. Una prueba en la que los delantales negros debían reproducir un plato de Pepe Rodríguez a la perfección.

Los delantales negros cocinaron ante la atenta mirada de Almudena Gandarias, ganadora de la segunda edición de ‘MasterChef Abuelos’. En cuanto al plato de Pepe Rodríguez, se trataba de una sopa al cuarto de hora, una receta de pescado tradicional, transformada a la época contemporánea.

Esta semana se despide @juliamchef10 de las cocinas de #MasterChef10. Gracias por entregarte a los fogones y disfrutar de nuestras cocinas https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/CorMkYCFK9 — MasterChef (@MasterChef_es) May 30, 2022

La prueba fue más complicada de lo que esperaban, pues requería muchas elaboraciones, por lo tanto, la gestión del tiempo era fundamental. Los delantales negros se encontraron con una caja misteriosa, dentro de la cual había un cronómetro que señalaba 90 minutos. «90 minutos es el tiempo máximo para replicar un tiempo de Pepe Rodríguez», señaló Jordi Cruz antes de comenzar el cocinado.

Claudia y Julia se mostraron muy nerviosas desde el principio. Mientras que Yannick avanzaba a buen ritmo muy concentrado y Luismi consiguió gestionar el tiempo a la perfección. Finalmente, tras probar los cuatro platos, los jueces decidieron que la aspirante que debía abandonar las cocinas fuera Julia.

«Hay servicios que salen mejor que otros. Para mí ha sido cada uno un servicio, me lo he pasado genial en este trabajo «, señaló Julia antes de abandonar las cocinas de ‘MasterChef 10’. «Me llevo amigos. Ha sido una experiencia súper intensa, pero tengo muchísimas ganas de ver a mis hijos. Hace dos meses que no estoy con mis hijos», comentó muy emocionada, antes de confesar que le gustaría que ganase David.