El pasado lunes, Adrián protagonizó uno de los momentos más emotivos de la décima edición de ‘MasterChef’. El concursante, que se ha convertido en uno de los favoritos de los espectadores, reveló la dura infancia que vivió junto a su padre.

“Esto es un sueño para mí, una segunda oportunidad. Mi infancia fue bonita hasta cierto punto. Mi padre era mi padre, le quiero con toda mi alma, se mató en un accidente de moto y tomó malas decisiones. Le gustaba beber al hombre. Cuando venía de buenas, le esperaba y bien. Cuando venía de malas, pues me tocaba”, reveló el concursante.

Adrián confesó que esa ira que tenía en casa, la descargaba después provocando peleas cuando salía, y una de esas peleas, le llevó a prisión, tal y como él mismo reveló en el programa.

«Necesitaba desahogarme. Estaba hecho un lío. Una pelea se descontroló y me defendí. Le hice una serie de lesiones, no tenía dinero para pagarlas. Me metieron tres meses en prisión. Lo pasé fatal y ahí me vi solo», confesó durante el programa.

La cárcel fue un punto de inflexión para él, desde entonces, Adrián cambió de rumbo en la vida y no esconde su pasado, dejando a los jueces y a sus compañeros atónitos con su historia. «Por eso digo que esto es una segunda oportunidad para mí. A mi madre se le cae la baba viéndome aquí y para mí eso es un orgullo», dijo el concursante de ‘MasterChef’.

«Me acuerdo de cuando me pegaba con la gente, de tener a mi madre en vilo toda la noche. Moraleja, piensa antes de actuar. Si te vienen a pegar, vete. No hagas el bobo. Para muestra, un botón. Eso te arruina la vida, me han arruinado la vida”, señaló Adrián con lágrimas en los ojos, antes de recibir el cariño de los jueces y de sus compañeros.

«Has pagado tus errores. Y como eres un tío listo yo creo que te va a ir muy bien, no creo que necesites que te diga otra cosa», le dijo Jordi Cruz tras escuchar su dura historia.