Una semana más ‘MasterChef’ regresa a La 1 de TVE con una nueva entrega. Este lunes, los aspirantes volverán a dar lo mejor de ellos mismos en un programa lleno de emoción, donde una vez más se volverá a demostrar el gran nivel de esta edición. No obstante, como cada semana, lamentablemente uno de ellos tendrá que abandonar las cocinas al final de la noche.

Aunque la semana pasada no hubo expulsado, esta semana parece que los delantales negros no se librarán de la prueba de expulsión, tras la cual, uno de ellos se convertirá en el nuevo expulsado de la décima edición. No obstante, en las cocinas de ‘MasterChef’ todo puede pasar, por lo que se prevee una noche llena de sorpresas.

Una noche en la que además, los aspirantes se enfrentarán a uno de sus retos más duros hasta la fecha: tener que comunicarse con los chefs internacionales de la prueba grupal en otro idioma. Solo se comunicarán con ellos en sus lenguas maternas: árabe y afrikáans, un hecho que complicará aún más una de las pruebas a las que se enfrentarán a lo largo del programa de esta noche.

Esta noche llega un nuevo programa de #MasterChef10 con la visita de Albert y muchos más de nuestros queridos aspirantes de MasterChef Junior. ¡Nos vemos a las 22.10H en @La1_tve! https://t.co/5KB3O2Hudc pic.twitter.com/L2kpkGYIJJ — MasterChef (@MasterChef_es) May 9, 2022

Esta semana los aspirantes de ‘MasterChef’ tendrán que enfrentarse a un cocinado con ingredientes homenajeados en las anteriores ediciones del concurso y alimentos del futuro. Además, tendrán que cocinar un menú solidario para 100 voluntarios de Médicos Sin Fronteras junto a dos chefs internacionales; y a la elaboración de un clásico de la cocina inglesa con harina trigo en la prueba de eliminación.

Por otro lado, habrá unos invitados muy especiales. Mientras que en la prueba de exteriores, Joan Manuel Serrat, socio y colaborador de ‘Médicos sin fronteras’, estará presente en la prueba de eliminación, en la prueba de eliminación, la actriz y cantante Belén López, finalista de ‘MasterChef Celebrity 6’, se pondrá la chaquetilla para participar en el reto junto a los concursantes que se encuentren en la cuerda floja.