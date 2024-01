El problema de salud que sufre Marta López en ‘GH DÚO’: «Los dolores han sido peor que un parto»

Marta López se ha convertido en una de las grandes protagonistas de GH DÚO gracias a su concurso con Efrén, pero no todo está saliendo como ella esperaba. La madrileña está pasando grandes dolores en estos primeros días de convivencia que le han impedido participar en la prueba semanal.

Ha sido en el debate del domingo donde se ha podido descubrir el calvario por el que está pasando. «Ha tenido un problemilla de salud, pero no vamos a alarmar a nadie ni preocupar, así que mejor que sea ella misma la que lo cuente», anunciaba Ion Aramendi.

«Nos consta que has tenido un problemilla de salud, ¿cómo estás?», preguntaba. «Te lo cuento sin problema, llevo diez días en la casa y no he tenido ni un solo día sin dolor. Los médicos de aquí me han cuidado muy bien», comenzaba.

Marta: «Me puse un hilo en el cuello y se me infectó. He estado 3 o 4 noches sin dormir» #GHDúoDBT2 pic.twitter.com/06j9BmCK4Z — Gran Hermano (@ghoficial) January 21, 2024

Todo se debe a un retoque estético al que se sometió solo horas antes de entrar en la casa: «Me puse un hilo en el cuello y se me infectó, he tenido un bulto todo el tiempo. No me podía tumbar, he estado tres o cuatro noches sin dormir. Los dolores han sido peor que un parto, me daban medicación para los dolores y no se me quitaban. Me explicaron que al tener eso que me estaba oprimiendo por mucho que te den no se quita el dolor hasta que no te lo sueltan».

Como medida de precaución, el equipo médico del programa ha decidido que no participe en la prueba semanal junto a sus compañeros. «Me han dicho los médicos que no, me da rabia porque me la sabía, pero me han aconsejado que no lo haga porque realmente si que lo he pasado mal», ha confesado.

¿Qué intervención se hizo Marta López antes de GH DÚO?

Tal y como contaba en sus redes sociales, Marta se sometió a un tratamiento de hilos tensores en una conocida clínica estética de Madrid. La propia clínica explica en su web se trata de un tratamiento que sirve para eliminar las arrugas de expresión.

Pese a que en el vídeo publicado por Marta en sus redes junto a una doctora en el que aseguran que no debería provocar dolores, lo cierto es que está pasando un calvario. En la web del centro sí que avisan de posibles complicaciones como infecciones, hinchazón y fiebre, los mismos síntomas que ha tenido la concursante.

Los consejos que dan a los pacientes para evitar problemas son:

Dormir bocarriba y con la cabeza levantada

Tratar con mucha delicadeza el rostro en la limpieza diaria

Tratar con cuidado el cuello en la limpieza, al secarse o al afeitarse

Utilizar protector solar y evitar exponerse al sol durante dos semanas

En caso de molestias leves, lo recomendable -siempre según la web del centro- es tomar antiinflamatorios.