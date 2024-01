Lucía Sánchez, al límite en ‘GH DÚO 2’: se plantea abandonar el concurso

Aterrizó en Telecinco hace tan solo unos días, pero GH DÚO 2 ya ha demostrado que viene pisando fuerte. El popular reality regresó la noche del pasado domingo 21 de enero de la mano del segundo debate de la edición. Una emisión capitaneada por Ion Aramendi donde los espectadores fueron testigos del tenso momento que está viviendo Lucía Sánchez en la casa.

La influencer ha tenido diversos desencuentros con una de las parejas del concurso, Finito y Keroseno. Por mucho que ha intentado controlarse, los contantes ataques han provocado que la gaditana llegase a su límite y terminase planteándose su salida del formato.

«Hay personas en esta casa a las que no pillamos bien el punto. A mí hay días en los que esto me supera. Unos días estoy mal y otros bien», le explicó al presentador, quien quiso hablar con ella en privado. Una conversación donde la ex participante de La isla de las tentaciones confesó que sus palabras se debieron a un «pequeño bajón» vivido durante la semana.

Ante ello, las alarmas se han apagado. Pues, Lucía Sánchez declaró que no tiene pensado abandonar GH DÚO, sino que la presión del momento por los ataques hacia su persona le superaron. Asimismo, confesó que sus grandes pilares en esta aventura televisiva son Mayka y su ex novio, Manuel.

Lucia… QUIERE QUEDARSE 👏👏👏 🔁 Muy buena nena, muy buena

❤️ Hasta el fin con ella #GHDúoDBT2 pic.twitter.com/emJkWNAUqm — Gran Hermano (@ghoficial) January 21, 2024

«Mis mayores apoyos ahora mismo son Mayka, que estoy siempre con ella, y Manuel», le explicó a Aramendi. «Quién te iba a decir que Manuel sería de tus principales apoyos», le dijo el presentador. «Yo sabía que iba a pasar», confesó la concursante.

Ante ello, explicó que una situación similar ocurrió durante La Última tentación, donde se reencontraron tras su sonada ruptura. «Ya no tenemos nada en contra del otro y nos podemos llevar bien porque no hay sentimientos», concluyó.