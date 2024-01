Lucía Sánchez se sincera en ‘GH DÚO 2’ sobre su verdadera situación económica

Tras varios años sin una nueva edición del reality, la pasada semana se estrenó GH DÚO 2, que está causando sensación. Está siendo una edición del programa muy intensa, en la que los concursantes están sincerándose sobre asuntos muy personales, como es el caso de Lucía Sánchez, que ha sorprendido a la audiencia con esta confesión.

Tras volver de la gala del pasado jueves 18 de enero en la que ella y su pareja de reality, Manuel González, quedaban nominados a la expulsión, la gaditana rompía a llorar por su situación. En la casa siguen los malos comentarios y las discusiones, algo que está sobrepasando a la concursante: «No puedo, que yo vivo muy tranquila y me doy cuenta de la maldad. Todo el día diciéndome tonta, burra, insultos. Aquí eso no debería estar permitido. No quiero pasar mi tiempo con gentuza. Tendría que estar con mi hija».

¿Estáis de acuerdo con lo que dice @lucisanchezro94? 🔃 Si eres Team Lucía 📺 #GHDúoGala2 a las 22:00h en @telecincoes pic.twitter.com/MUDrJdQjZb — Gran Hermano (@ghoficial) January 18, 2024

Algunos compañeros no dudaban en acercarse a la joven para consolarla. Efrén Reyero le aconsejaba que pensara en su hija para poder seguir adelante, mientras que Marta López le hacía prometer a la concursante que no abandonaría el programa. Esta promesa ha venido acompañada de la confesión económica que ha dejado a los espectadores boquiabiertos.

La ex concursante de La isla de las tentaciones aseguraba que no tenía intención de abandonar el programa: «No voy a abandonar. No tengo un duro». La audiencia no esperaba la apretada situación económica de la joven y especula que la razón por la que podría haber entrado en el reality era, precisamente, por la recompensa económica. La influencer que acumula más de 800 mil seguidores en Instagram está comprometida con continuar su paso por el programa.

Lucía: «Desde que salgo en el mundo este me hacen ver que no valgo nada» 🔃 Para darle apoyo a Lucía, pequeñita y seductora#GHDúoGala2 pic.twitter.com/MPt8yEEwDm — Gran Hermano (@ghoficial) January 18, 2024

Es por esto que el paso de Lucía Sánchez por GH DÚO 2 es más que presencia televisiva.