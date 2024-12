Mario Vaquerizo reaparece en ‘El Hormiguero’ con dardo a Broncano

Una de las grandes polémicas televisivas que han acaparado los principales medios de comunicación del país durante las últimas semanas ha sido, sin lugar a duda, la protagonizada por El Hormiguero y La Revuelta. Desde que Pablo Motos diese un paso al frente y se defendiese públicamente de los ataques del comunicador de La 1, parece ser que el tema ha quedado en el pasado. En el programa de Televisión Española continúan camuflando sus ataques al show de Antena 3 a través del humor. Mientras el equipo de Motos opta por el silencio, hasta anoche. Pues, Mario Vaquerizo se encargó de defender al valenciano.

La pasada noche del 11 de diciembre, los espectadores de El Hormiguero fueron testigos de como Alaska se convirtió en la invitada especial de la noche. Un encuentro donde la cantante acudió con el objetivo de presentador su documental para Movistar Plus+, el cual ha sido presentado como Alaska Revelada. El proyecto saldrá a la luz el próximo domingo, día 15 de diciembre. Por ello, Pablo Motos no dudó en preguntarle a la artista por algunas cuestiones relacionadas con el documental. Pero, lo que no se imaginó fue la sorpresa que le daría su marido.

Al parecer, el equipo de El Hormiguero le propuso a Mario Vaquerizo recogerle en su casa a escondidas de la cantante. De esta manera, le meterían en otro camerino, le ocultarían y saldría cuando llegase el momento. Pero, el artista se negó argumentando que «nos vemos a todas horas», por lo que no tendría sentido para ella.

Por lo tanto, Vaquerizo optó por acudir con Alaska, compartir camerino y quedarse detrás de bambalinas esperando la señal. Pablo Motos le preguntó a la cantante por el accidente que sufrió su marido hace un par de semanas. Una situación con la que se sinceró, alegando que no ha sido nada fácil, y que dio luz verde a la entrada de Mario Vaquerizo.

«Sabía que lo ibas a traer», comentó Alaska con asombro. De esta manera, y tras sentarse junto a la cantante, Vaquerizo fue directo al grano. Unas declaraciones muy contundentes que iban camufladas de un pequeño dardo envenenado al equipo de David Broncano.

Mario Vaquerizo afirma ser una persona adicta «al amor, a la vida y a El Hormiguero»

«Mi casa es El Hormiguero, como en casa de una en ningún sitio. ¡Viva El Hormiguero! Ninguna otra cosa más», espetó. Pablo Motos, ante ello, optó por quedarse callado para evitar futuras polémicas. Pero, el artista continuó. «Celebramos la salud, que tengo mucha, no veo bien, pero tengo salud, cabeza un poquito, cuerpo tengo mucho, dinero no vamos mal porque trabajamos mucho y amor», dijo a modo de actualización.

El presentador de Antena 3 quiso saber si tenía dolor y si seguía tomando analgésicos. Una cuestión que Mario Vaquerizo respondió de manera peculiar. De esta manera, el madrileño le afirmó que es una persona adicta «al amor, a la vida y a El Hormiguero». Una actitud con la que dejaba muy claro de parte de quién está a favor en esta polémica televisiva.