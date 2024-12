Alaska habla claro sobre su bisexualidad: «Cuando he estado con alguna chica me ha parecido maravilloso»

El equipo de El Hormiguero ha dado la bienvenida por todo lo alto al mes de diciembre. El pasado lunes, el programa recibió al actor Patrick Dempsey, el martes hicieron lo propio con C. Tangana y Yerai Cortés, y este pasado miércoles han recibido a Alaska. La cantante acudió al formato de Antena 3 con el objetivo de presentar Alaska Revelada, su propio documental. En este proyecto, la artista plasma algunos de los aspectos más desconocidos de su vida. Un audiovisual que estará compuesto por un total de tres capítulos y que será estrenado en Movistar Plus+ el próximo domingo, día 15 de diciembre.

Tal y como ha revelado, en el documental los espectadores tendrán la oportunidad de ver los testimonios de su círculo más íntimo, de compañeros de profesión, celebridades del mundo de la cultura y el espectáculo. Asimismo, este proyecto presentará una estructura que estará compuesta por Salud, Dinero y Amor. Por ello, Pablo Motos quiso comenzar la entrevista profundizando en ciertos aspectos del documental, siendo uno de ellos la bisexualidad de Alaska.

«Si con 12 años ves a David Bowie, entiendes que el mundo es de una amplitud de miras increíble. Y digo entiendes, porque es la teoría. Con 12 años, como comprenderás, no sabía ni lo que me gustaba. Bueno, me han gustado los chicos siempre, pero pensé: ‘Ah, pues si este chico que me gusta tanto habla de bisexualidad, será que es posible’», comenzó explicando.

«Entonces, abrí una posibilidad que, con el tiempo y la vida, confirmé que era una posibilidad que me gustaba. Pero es verdad que lo de las chicas es una cosa un poco estética que me gustan, que me parecen monísimas y que cuando alguna vez he estado con alguna me ha parecido maravilloso, pero yo me enamoro de los chicos, mis relaciones son con hombres», afirmó.

Por otro lado, la intérprete de A quién le importa confesó lo mucho que ha estado ligada a Santa Gema a lo largo de su vida. De hecho, cuando era joven era muy devota ella. «A los 11 años medía lo mismo que ahora, 1,54 metros. Era de las altas de la clase, y no sólo de las altas, sino de las altas y desarrolladas», comenzó relatando.

«Entonces yo iba con la carpeta pegada al pecho todo el día, horrorizada, y era la época que íbamos a confesar a Santa Gema porque teníamos el colegio al lado, y un día le pedí: ‘Por favor, que esto pare ya, que pare’. El caso es que paró de crecerme el pecho», ha confesado. «Luego, con el paso del tiempo, descubrí que aquello que yo había pedido que no quería tener era una de las cosas que más me gustaban del mundo, así que tuve que poner remedio», dijo.

Alaska habla de sus retoques estéticos en El Hormiguero

De esta manera, a los 61 años, Alaska no ha dudado al señalar que la cirugía estética es para ella es una cuestión de construcción. «Por supuesto hay un fondo de insatisfacción en determinadas cosas en las que tú quieres mejorar, pero me parece relativamente frívolo tachar de frivolidad el mejorar el aspecto físico y no el mejorar la capacidad intelectual», destaca.

Respecto a sus retoques estéticos, la artista fue honesta. «No lo sé, como tampoco sé cuántos tatuajes tengo o cuántos libros tengo en casa. No es una colección, pero desde luego tengo muchísimos libros menos de los que tendría, muchísimos tatuajes menos de los que tendría y muchísimas operaciones menos de las que tendría, pero es que hago otras cosas a lo largo de mi vida y no me da tiempo a tanto», concluyó.