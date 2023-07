María Patiño tiene un ataque de risa en directo en ‘Socialité’ y termina haciéndose viral

María Patiño se despedía este fin de semana de Socialité antes de marcharse de vacaciones. Sin embargo, se ha marchado no sin antes dar mucho que hablar debido a un momentazo que ha protagonizado en pleno directo y por el que incluso se vio obligada a parar el programa.

“Cuídenme, socialiteros, a mis niños. A partir de ahora vendrá mi compañera Nuria Marín. Gracias, gracias, gracias por estar. Ya está, que ya me voy”, se despedía la presentadora. Todo el mundo que la conoce sabe que la periodista tiene un carácter muy divertido y que gracias a él ha dado multitud de memes y de anécdotas televisivas. Parece ser que no podía irse sin dar uno más.

Ha llegado el momento de desconectar. Nos vemos en septiembre. No es un adiós es la necesidad vital de decir hasta luego. pic.twitter.com/XO9Wxaccur — Maria patiño (@maria_patino) July 16, 2023

La conductora de Socialité y del ya finalizado Sálvame es humana y puede equivocarse, pero es que además es propensa a la risa floja y los lapsus. María Patiño debía dar paso a una noticia sobre el actor Tom Holland y tuvo que interrumpir la entradilla por un ataque de risa. Esta tenía que dar paso al vídeo que mostraba como el intérprete de Spiderman había superado sus problemas con el alcohol. Sin embargo, al tratar de pronunciar el nombre del estadounidense, le entraba la tos y tenía que disculparse con los espectadores: “Perdón, es que me estoy ahogando”.

La periodista se recompuso brevemente y pudo continuar, pero enseguida se le comenzó a escapar la risa. Según lo que dijo, sus compañeros de detrás de cámaras la estaban haciendo reír. “¿Por qué me pasa esto?”, se preguntaba mientras era incapaz de contener la risa. Al verse incapaz de continuar dando la noticia, pidió ayuda. “Giovanna, ¿me puedes ayudar? Es que no sé por qué no puedo”, pedía la presentadora. La reportera que se encontraba en esos momentos en la redacción trató de ayudarla, aunque al no tener micrófono de mano no pudo hacerlo.

María Patiño tuvo que serenarse como pudo y, tras tragar saliva, dio paso a la noticia entre alguna que otra risa suelta: “Vamos a ver la historia de superación”. La andaluza volvía a hacer gala de su espontaneidad en otro momento cómico al llamar Harry Potter a uno de sus reporteros. “Es que te pareces mucho, sois iguales”, le aseguraba la presentadora al joven, cuyo nombre real es Darío del Alcázar.