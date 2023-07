María Patiño estalla contra Iñigo Onieva tras llamar “psicópatas” a los periodistas

Recientemente, saltó la noticia de que la Guardia Civil está investigando el presunto robo a los joyeros que portaban consigo las joyas que iba a lucir Tamara Falcó en su boda con Íñigo Onieva. De esta manera, los periodistas han querido saber la opinión del joven empresario. Algo que terminó por colmar la paciencia de María Patiño.

Tal y como aseguraron medios de comunicación como Socialité, los joyeros estaban trasladando estas piezas de lujo cuando, en plena carretera, se les atravesó un coche que procedió a realizar el robo. Muchos han sido los que no han tardado en calificar lo sucedido como nada más y nada menos que “un atraco de película”.

De esta manera, el equipo de Socialité se mostró dispuesto a saber la opinión de Íñigo Onieva tras lo ocurrido. Consiguieron su objetivo, pero el empresario no se pronunció en muy buenos términos que digamos. Darío, reportero del programa, dio un adelanto de lo sucedido: “Íñigo Onieva está muy enfadado. Acaba de salir a correr y ha brotado contra nosotros”.

María Patiño carga contra Íñigo Onieva: «No me parece una persona sincera» #Socialité688 https://t.co/dMcTaWe3TR — SOCIALITÉ (@socialitet5) July 2, 2023

Acto seguido, se dio paso al vídeo en cuestión. En él, podíamos ver al prometido de la Marquesa de Griñón decir lo siguiente: “¿De verdad me estáis siguiendo? Estoy corriendo, así que dejadme correr tranquilo. Bastante coñazo es teneros en la puerta de mi casa. Cuando vuelva de correr, quedaos ahí. No me sigáis como psicópatas”.

Tan solo unas horas después, María Patiño quiso pronunciarse ante este gesto de Íñigo Onieva con su compañero y el resto de periodistas. “Le quiero decir una cosa. Todo en él es muy oscuro. Primero solo hubo un beso, ahora resulta que hay más deslealtades que le ha contado a Tamara Falcó”, comenzó diciendo la presentadora de Socialité.

“Después se iba del trabajo y resulta que le habían echado. Después iba a ser socio del Café Gijón y el Café Gijón lo niega”, reflexionó, recomendándole que, si no quería que la prensa le siguiera, no vendiera su boda en una exclusiva. “Este chico muestra una ambigüedad respecto a su vida laboral y sentimental que no entiendo. No sé si forma parte de un psicópata, pero sí que no forma parte de una persona que sea sincera”, terminó diciendo Patiño.