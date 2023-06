María Patiño, en ‘Sálvame’: “Tengo ganas de cruzarme a la Bollo por los pasillos”

El pasado jueves, en la nueva entrega de Sálvame, todos los colaboradores se quedaron sin palabras ante la presunta tensa situación que provocó la familia Bollo tras la gala de Supervivientes Tierra de Nadie. Colaboradores como Kiko Matamoros se han mostrado muy críticos, pero también se han pronunciado otros como María Patiño.

En este programa, se habló del presunto espectáculo que formaron Raquel Bollo, Manuel Cortés y Alma Bollo tras finalizar la emisión de la gala presentada por Carlos Sobera. Al parecer, según varios testigos que han hablado con Sálvame, presuntamente intervino el equipo de seguridad de Mediaset.

Carmen Borrego fue testigo, como colaboradora del programa de los martes de Supervivientes 2023, de este comentado y criticado enfrentamiento. La hija de María Teresa Campos dijo lo siguiente: “Manuel Cortés no me saludó. Isa estaba desencajada. Los hijos dicen una cosa y Raquel no lo reconoce. La postura de Raquel Bollo no ayuda”.

Kiko Matamoros ha estallado en #yoveosálvame y ha dado su opinión sobre los hermanos Bollo https://t.co/3YIkplZ9Hk — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 15, 2023

Marina, la defensora de Artùr Dainese, reconoció en Sálvame que Raquel Bollo estuvo más tranquila que en otras ocasiones, ya que parecía que quería que sus dos hijos se defendiesen solos. Fue entonces cuando María Patiño quiso ser más contundente: “Sus hijos han mamado que la gente está en contra de ellos”.

Fue entonces cuando la presentadora de Sálvame quiso ir más allá: “Tengo unas ganas de cruzarme a la Bollo por los pasillos…”. José Antonio León, reportero del programa de Telecinco, se encontraba frente a la puerta de la casa de la familia Bollo. En un momento dado, aseguró haber podido hablar con uno de los peor parados en esta historia: Manuel Cortés.

Entre otras cuestiones, el hijo de Raquel Bollo desmintió la historia y dejó claro que eran los de Sálvame los que estaban nada más y nada menos que “montando el circo”. En ese momento, la presentadora volvió a hablar, refiriéndose a Manuel Cortés: “Él no está a la altura de la educación que le han dado sus abuelos, a los que adoro. Nosotros estamos participando de la que habéis liado vosotros”, sentenció.