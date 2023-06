Kiko Matamoros, muy crítico con la actitud de Manuel Cortés y Raquel Bollo

No es ningún secreto que, desde el pasado martes, la familia Bollo está en el punto de mira. Entre otras cuestiones, por la actitud que mostraron Manuel Cortés y Alma Bollo tras la llegada de ésta a España. En todo momento se sintieron atacados, por lo que no dudaron en defenderse aunque mostrando una actitud que fue muy criticada por varios colaboradores, como es el caso de Kiko Matamoros.

El pasado jueves, en el nuevo programa de Sálvame, el tertuliano quiso pronunciarse al respecto, dando su opinión sobre lo sucedido con los hijos de Raquel Bollo en Supervivientes Tierra de Nadie. “Los hermanos Bollo todavía están en shock porque no entienden la respuesta que han producido fuera”, comenzó diciendo Kiko Matamoros.

Al no mostrar una actitud adecuada a las circunstancias, es evidente que tanto Manuel Cortés como Alma Bollo se han ganado el descontento no solamente de varios colaboradores de Mediaset, sino también de la propia audiencia de Supervivientes 2023. Algo que no ha querido pasar por alto Kiko Matamoros.

Kiko Matamoros ha estallado en #yoveosálvame y ha dado su opinión sobre los hermanos Bollo https://t.co/3YIkplZ9Hk — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 15, 2023

“Se han revictimizado. Ya venían como las víctimas diciendo lo que han tenido que aguantar, que tal señor no es como parece, que se escamotean las imágenes…”, aseguró el exconcursante de Supervivientes 2022. Acto seguido, añadió: “El problema es que viven en un universo paralelo. Se creen que son lo que no son y que entraron ahí como unos personajes de renombre cuando eran Don Nadie”.

Por si fuera poco, y aprovechando la oportunidad, Kiko Matamoros quiso mostrarse aún más contundente respecto a la actitud tan criticada que están mostrando Manuel Cortés y Alma Bollo: “Han fantaseado con que iban a estar los dos en la final, y se han llevado el bofetón de que la gente mande a la niña a la calle”. Unas palabras que fueron aplaudidas por el público presente en el plató de Sálvame.