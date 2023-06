Alma Bollo e Isa Pantoja, protagonistas de un tenso cara a cara repleto de reproches

El pasado domingo, Alma Bollo pudo ver algunos de los enfrentamientos que Isa Pantoja había protagonizado en el plató de Supervivientes 2023 con su madre Raquel Bollo y su hermano Manuel Cortés. De esta forma, el reencuentro entre ambas este miércoles no pudo ser más tenso.

El primer intercambio de palabras que mantuvieron ambas fue cordial. Sin embargo, poco después sacaron el tema de la mala relación de Alma con Asraf Beno y en ese momento comenzaron a saltar chispas entre ellas, terminando en un cruce de reproches mutuo que evidenció su tensa relación.

“Desde fuera vuestras broncas las hemos vivido tu madre y yo, a cada una le ha dolido su parte”, le dijo Isa Pantoja. «Lo único que te tengo que decir es que ha habido ciertas actitudes tuyas que no me han gustado hacia Asraf”, añadió.

«¿Las de Asraf hacia nosotros te han gustado?», le dijo Alma. Isa le respondió que “no sé qué ha podido decir Asraf por detrás pero lo que sé es que las imágenes no mienten”. Pero Alma Bollo insistió: “¿Entonces mentimos diecisiete personas?”, comenzando en ese momento el cruce de reproches.

Isa Pantoja, a Alma: «Ha habido ciertas actitudes que has tenido hacia Asraf que no he entendido y que no me gustan» 🏝 #TierraDeNadie15

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/Cpjrhqfl2H — Supervivientes (@Supervivientes) June 13, 2023

Isa Pantoja continuó defendiendo a Asraf Beno: «No vayamos a ser hipócritas, todos hemos hablado de la familia. Estamos aquí por alguien. Tú has ido a un plató a hablar de tu padre. Hemos ido todos. Todos hemos hablado de la familia», señaló.

«Hay que ser justa y equitativa con todos. Hay que abrir el abanico. Que sabéis mucho de tele», le respondió Alma Bollo, mientras Isa Pantoja se quedaba sin palabras con su respuesta. «Tú no me puedes decir eso a mí. Te noto demasiado soberbia”, le dijo.

La ex concursante de Supervivientes 2023 le ha respondido que “soberbia no, cansada. La humildad la tenéis que demostrar tú y tu novio”. Cuando Carlos Sobera intentó mediar porque estaban llevando esta discusión más allá del concurso, la hija de Raquel Bollo comentó que “no es justo y no me pienso callar más. Y cuando yo le digo todo lo que hay detrás de esta discusión, no le interesa. Solo le interesa juzgarme a mí”.