María Patiño confiesa el emotivo gesto de Jorge Javier Vázquez en su momento más complicado

La periodista María Patiño, recientemente, hizo una confesión en Sálvame que tenía como protagonista a su compañero y amigo Jorge Javier Vázquez. Entre otras cuestiones, la presentadora del programa de Telecinco reconoció que, en numerosas ocasiones, ha tenido que hacer frente a tensos momentos debido a enfrentamientos con compañeros, pero también por cuestiones personales.

Situaciones que provocaron que su fortaleza emocional se viera, cuanto menos, dañada. De hecho, María Patiño recordó que tuvo que presentar un programa de televisión poco después de que muriera su madre, allá por 2014, pero también lo hizo en 2017 cuando su padre estaba a punto de fallecer como consecuencia de un cáncer de colon.

“Cuando él se estaba muriendo me decía ‘vete a Madrid, que te voy a esperar’. Cogí un AVE y, cuando llegué, se fue”, confesó María Patiño en el programa Sálvame. Estas situaciones tan dolorosas y trágicas provocaron que tuviera un enorme estrés pero, sobre todo, mostrara una enorme dificultad a la hora de desconectar de su trabajo.

María Patiño se sincera antes del fin de #yoveosálvame: «He vivido situaciones duras que nadie sabe» https://t.co/h0CFUZew70 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 21, 2023

Fue entonces cuando, en un momento donde la periodista sintió una tensión más que extrema, Jorge Javier Vázquez quiso acercarse a ella. Entre otras cuestiones, para brindarle todo su apoyo. De hecho fue él quien, preocupado por el estado de salud de su compañera, decidió llamarla un domingo. En ese momento, la periodista decidió darse prioridad a sí misma.

“He tenido problemas de adicción al trabajo y aún me cuesta desconectar cuando no estoy trabajando”, comenzó diciendo la presentadora de Sálvame. “Me han tenido que ayudar. No era sano cómo lo estaba enfocando. Estaba dando más en mi trabajo que en mí misma y que en los míos. Fue Jorge el que me vio mal, me llamó un domingo y entonces pedí ayuda. Comencé a quererme más y a cuidarme más”, añadió.

Sin lugar a dudas, estamos ante un gesto de Jorge Javier Vázquez que, desde luego, María Patiño jamás va a olvidar. Fue el apoyo que la periodista necesitaba en esos momentos. Gracias a él, la presentadora pudo comenzar ese necesario proceso de autocuidado y autodescubrimiento que tantísimo necesitaba.