Raquel Bollo responde a María Patiño y confiesa el motivo real por el que se fue ‘Sálvame’

Esta semana, en Sálvame, María Patiño no dudó un solo segundo en calificar a Raquel Bollo de “chantajista emocional”. Es entonces cuando el pasado domingo, en la nueva entrega de Fiesta, la madre de Manuel Cortés y Alma Bollo quiso aprovechar la ocasión para contestar a la que, durante muchos años, fue su compañera.

Tras ver las imágenes de María Patiño, Raquel Bollo comenzó a responder: “Yo no me considero ninguna chantajista emocional”. Además, la diseñadora añadió: “La tristeza mía es que han tenido que pasar 14 años para que se den cuenta de todo lo malísima que soy, todo lo mal que me comporto en un plató. Me lo podían haber dicho hace tiempo”.

Lejos de que todo quede ahí, y al ver que María Patiño hizo esas declaraciones dirigiéndose a Josep Ferré, que estaba caracterizado de Raquel Bollo, la aludida lanzó un dardo envenenado: “No sé si María realmente se dio cuenta de que no era yo porque la vi con un gesto y un ímpetu… que me dieron ganas de decirle que no era yo”.

Raquel Bollo reacciona a las críticas de María Patiño #FiestaT5 https://t.co/wpiPOOKXZ2 — Fiesta (@fiestatelecinco) June 25, 2023

Acto seguido, la andaluza fue más allá: “Si hubiera visto las imágenes en ese momento le hubiera escrito para decirle que me podía decir lo que quisiera por ahí (el móvil)”. Su tono irónico terminó por provocar las risas en plató. Eso sí, aprovechando la ocasión, Raquel Bollo quiso explicar el verdadero motivo por el que se fue de Sálvame: “Cuestión de salud mental”.

De esta manera, reconoció que aunque ha vivido “momentos maravillosos”, también ha sido protagonista de instantes realmente complicados: “Los malos han sido muy duros y por eso decidí irme”. Acto seguido, añadió: “Una vez fuera también quise defenderme porque tengo el derecho de hacerlo donde tengo que hacerlo, cuando se han pasado unos límites”.

Aprovechando la oportunidad, Raquel Bollo quiso mandar un mensaje a todas y cada una de las personas que se ponen en contacto con ella para mostrarle su apoyo. No sin antes incidir en algo muy concreto: “Os digo ya por qué no me defiendo, no hablo y no aclaro ciertos temas. Es porque tomé esa decisión”, aclaró.