El pasado domingo María Patiño vivió uno de sus días más complicados desde que se puso al frente de ‘Socialité’. La presentadora fue acusada por su propio programa de ser una “gorrona”, debido a no haber cumplido su parte del trato con una empresa textil que le hizo llegar una serie de prendas de ropa.

Además de su trabajo en televisión, María Patiño cuenta con una amplia comunidad de seguidores en Instagram, que ayuda a que diversas marcas quieran colaborar con ella. La presentadora suele recibir ropa a cambio de promoción en sus redes sociales, ropa con la que también aparece en ‘Socialité’ cada fin de semana. Sin embargo, en esta ocasión parece que no cumplió su compromiso con una de estas empresas.

Una información que salió a la luz durante el programa, y que no hizo ninguna gracia a la presentadora. Así lo confirmó el equipo tras una pausa publicitaria, durante la cual, llegaron a temer que María Patiño no volviera al plató.

María Patiño no oculta su decepción con el director de ‘Socialité’ por lo que ocurre durante el programa 💥 #Socialité468 https://t.co/N0CMZp0IPq — SOCIALITÉ (@socialitet5) July 4, 2021

“A partir de ahora me traeré yo mis propios bolis, para que no me acuséis de gorrona ninguno de los compañeros», afirmó muy enfadada tras haber sido acusada de ser una “gorrona” y sin esconder que le había molestado el vídeo que acababan de emitir.

El equipo de ‘Socialité’ le propuso aparecer el próximo fin de semana con las prendas de ropa de dicha empresa, para así zanjar el asunto y la polémica con ellos. Sin embargo, María Patiño preocupó con su intención de llegar a dejar el programa.

«El sábado que viene no sé qué haré con mi vida» añadió visiblemente afectada, insinuando que podría plantearse dejar su puesto de trabajo. Una decisión que dejaría ‘Socialité’ huérfano de presentadora, aunque todo apunta a que todo fue causa del enfado del momento.