La tensión se palpaba en el plató de ‘Sálvame’ cuando Kiko Jiménez se aventuró a poner en duda lo que estaba contando su compañero Sergi Ferré sobre Conchi, la hermana de Ortega Cano. María Patiño no dudó en salir en defensa del periodista y decir con total sinceridad todo lo que pensaba sobre el novio de Sofia Suescun.

Kiko Jiménez intentaba corregir la información de su compañero, cosa que no sentó nada bien a Sergi Ferré: “Como de José Luis Moreno no puede hablar porque no tiene ni idea… Aquí mete la cuña sin tener ni idea que es lo que hace siempre Kiko Jiménez. Yo no cometí ningún error tampoco. […] Él si no habla de Gloria Camila, de Rocío Flores o de Antonio David, ni idea, cero”.

“Pues creo que lo que he aportado es algo más novedoso que lo que estás diciendo tú, que lo único que sabes hacer es darle los masajes en los pies a Conchi a ver si raja. […] Yo he intentado dar otro enfoque y lo primero que he hecho ha sido escuchar, que es muy importante escuchar”, respondía el linarense.

Fuerte enfrentamiento entre María Patiño y Kiko Jiménez: «Tu ignorancia ha sido tremendamente atrevida»; «Eres una cobarde» https://t.co/n4NL26Rwlz — Telecinco (@telecincoes) June 30, 2021

Estas palabras del colaborador encendían a María Patiño: “Eres muy atrevido, porque has puesto sobre la mesa, ante dos periodistas de actualidad que manejan datos, has querido diferenciarte de los demás. Y a mi me ha parecido que tu ignorancia ha sido absolutamente atrevida cuando cualquier persona, sin ser profesional del medio, sabe que cuando existe un tipo de atención de estas categorías la avala una investigación policial con mucha información, que tú desconoces”.

“Pero lo que yo hago ante la ignorancia es preguntar, no coger, llamar a un abogado, y apuntar cuatro frases para brillar. Así te lo digo porque lo siento. Ignorante, y la ignorancia es atrevida en este tema”, estallaba María Patiño. “Pues tú eres una cobarde”, le respondía Kiko Jiménez mientras defendía su posición y explicaba lo que había hecho.