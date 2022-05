María Patiño, protagonista al intentar depilar a Jorge Javier Vázquez en directo

El pasado miércoles, fuimos testigos en ‘Sálvame’ de un momento un tanto curioso protagonizado por María Patiño, y que se suma a la larga lista de anécdotas surrealistas que se han vivido en el programa. La razón que terminó provocando este momento, fue el estreno de la nueva edición de la ‘Sálvame Fashion Week’, que tendría lugar la misma noche en uno de los platós de la cadena de Mediaset.

Bien es cierto que la tarde no comenzó de la mejor manera, Lydia Lozano entre lágrimas, no paraba de quejarse de sus vestidos y sin ninguna aparente voluntad de querer salir a desfilar. Aunque, no ha sido la única que ha puesto algún problema, ya que su compañera de programa, Terelu Campos, ha protestado acerca de los vestidos.

.@wrsandrei, representante de Rumanía en #Eurovision, abre el desfile de #SLVMFashionWeek con su canción ‘Llámame’ junto a los colaboradores del programa 🙌https://t.co/SFKkivDgu5 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 26, 2022

Por ello Jorge Javier Vázquez, vistiendo el mono negro que se negaba a ponerse su colaboradora, ha salido a consolarla con una aparente efectividad. Más tarde ha entrevistado a WRS, el cantante invitado a la ‘Sálvame Fashion Week’ que representó a Rumanía en ‘Eurovisión 2022’. También se ha probado uno de los diseños de José Perea, y contra cualquier tipo de razón, ha terminado siendo depilado en directo por su compañera María Patiño.

La periodista entraba a plató muy deicida portando unas bandas de cera, mientras reconocía sus intenciones al presentador: “Jorge, tengo una misión y es depilarte. Tú confía en mí, porque yo he hecho esto antes de hacerme el láser”. Tras retirar la primera banda, la colaboradora le comentaba: “Han salido un montón de pelos”.

Después de retirar la segunda banda de cera, ha dejado muy tocado al presentador, lo que ha provocado la respuesta de su compañera, Carmen Alcayde: “María es que no tienes ni idea. En el mismo sitio no se pone, le vas a levantar la piel”. Tras el mal trago que ha pasado, finalmente el presentador le terminó proponiendo a su colaboradora: “Te lo voy a hacer yo en el pubis”.