Este fin de semana María Patiño se convirtió en una de las protagonistas del programa ‘Viernes Deluxe’ de forma inesperada. La presentadora se llevó toda la atención de los espectadores, después de haber protagonizado el momento más comentado de la noche, en las redes sociales del programa de Telecinco.

Todo ocurrió cuando la presentadora se encontraba en uno de los momentos más íntimos de la entrevista a Marisa Jara, en el que la invitaba explicaba cómo se había sentido durante el embarazo de su primer hijo. En ese momento, María Patiño pegaba un brinco en su asiento debido a un foco que estalló en pleno directo.

El foco que estalló en el plató, provocó un fuerte ruido que asustó tanto a María Patiño como a todos los que se encontraban allí presentes. «¡Ay! ¿Qué ha pasado? Ha pasado algo. ¡Ay, no!», exclamó la presentadora, intentando saber que había pasado.

El susto de María Patiño en #ViernesDeluxe al estallar un foco pic.twitter.com/WyRuSs10em — Xavi Oller (@xaviioller) April 16, 2022

En ese momento, a María Patiño le explicaron por el pinganillo el motivo del fuerte ruido que se había escuchado, pero la presentadora siguió mostrándose muy asustada. Unos instantes más tarde, exclamaba: «¡Ay perdón!», de esta forma se disculpaba con Marisa Jara, después de haber tenido que parar las declaraciones de la entrevistada.

Tras haberse dado cuenta de que una vez más, iba a volver a ser protagonista en las redes sociales por el momento vivido, María Patiño explicó lo ocurrido en el plató: «Ha sido un foco», reveló la periodista todavía con el susto en el cuerpo.

«Así toda la vida hija. Así voy», confesaba la periodista a Marisa Jara, que no pudo evitar reírse ante la situación que acababan de vivir. «Ha sido un foco, pero a mí me da pánico que me den un susto y para que tú veas…», exclamaba la presentadora antes de seguir con la entrevista.