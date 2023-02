María Patiño impacta al asegurar que “corre peligro” si habla de una entrevista de Gina Lollobrigida

El pasado mes de enero falleció la actriz Gina Lallobrigida y Sálvame está investigando las circunstancias de su muerte. Según el marido de la italiana, Javier Rigau, esta fue causada debido a problemas de salud derivados de malos cuidados. María Patiño ha contado que tiene conocimiento de informaciones sobre la artista entorno a estas cuestiones que la situan potencialmente en peligro.

El catalán acudió el pasado viernes al Deluxe y allí afirmó que en sus últimos momentos habían separado a Gina de su familia y que murió sin los cuidados que merecía. Supuestamente también su representante, Andrea Piazzolla, se habría aprovechado de eso para robarle a la actriz parte de su fortuna.

Existe una entrevista de la italiana cuando todavía estaba en plenas facultades que nunca ha salido a la luz y que arrojaría luz sobre varios asuntos. “Hay una entrevista, pero no la puedo contar, porque me han dicho: ‘María, cuidado. Corres peligro”, ha explicado la presentadora. Aún así, ha dado algunos detalles a pesar del peligro. “Si me pasa algo, queda constancia”, ha advertido.

“Hay un compañero nuestro que no voy a nombrar que fue a casa de Gina Lollobrigida hace año y medio”, ha comenzado a explicar antes de que la parara David Valldeperas, el director del programa. “Entra en casa de Gina, y hay una cámara hacia Gina, que a mí me consta”, ha añadido sobre la misteriosa entrevista antes de volver a detenerse. “Es que me da miedo lo que me pueda ocurrir”, ha vuelto a insistir.

“¿Por qué nadie ve esa entrevista?”, se ha preguntado María Patiño. “No vería la luz porque según Rigau esa entrevista cuando se realizó estaría incapacitada, pero quien hace la entrevista asegura que ella contestaba correctamente”, ha respondido Valldeperas. Desde luego, hay detalles que no cuadran en esta historia y entorno a sus protagonistas.

Después de que el director pronunciara estas palabras, la presentadora se ha sentido con confianza para confirmar sus palabras y dar su versión. “El compañero me dice que no me podía ni imaginar con la lucidez con la que hablaba y contestaba a todo, que hasta iba por las habitaciones acorde a lo que decía, pero me dijo que cuidado, que yo estaba en peligro”, ha explicado Patiño. El quién es el responsable de estas amenazas si sale información que no debe a la luz se ha mantenido como un misterio.