María Patiño se sincera sobre su estado de salud tras sus mareos en ‘Sábado Deluxe’

El pasado sábado, durante la emisión del programa Sábado Deluxe, María Patiño sufrió un preocupante mareo. Aunque la presentadora de Sálvame ya se pronunció al respecto, el pasado martes quiso dar muchos más detalles. Todo comenzó con una conexión en directo con su compañera Terelu Campos, ya que ésta le preguntó cómo se encontraba.

“¿Tú cómo estás? Que he leído que te había dado un mareo”, preguntó la presentadora de Sálvame a la periodista. Recordemos que ésta se encontraba a las puertas del Hospital de La Luz ya que su madre, María Teresa Campos, había tenido que someterse a una revisión médica de urgencia.

Tirando de la naturalidad que le caracteriza, María Patiño respondió: “Porque me vino la regla y…” Acto seguido, la colaboradora paró de hablar tras un toque de atención en plató. Aun así, se justificó: “Bueno, ¡es que me ha preguntado ella!”. El público no tardó en reír ante la espontaneidad de la periodista.

María Teresa Campos acude al hospital para someterse a unas pruebas médicashttps://t.co/6nx4g8PYyo — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 10, 2023

Lejos de que todo quede ahí, la conversación en directo entre las presentadoras de Sálvame ha continuado con una pregunta de la malagueña: “Cabrona, ¿tú todavía tienes la regla?”. María Patiño no tardó en responder: “Sí, yo tengo la regla toda. Y entonces he tenido una hemorragia más grande de lo normal”.

La periodista quiso dar más detalles de su estado de salud tras haber sufrido ese mareo en Sábado Deluxe: “He ido al ginecólogo y me ha dicho que tengo los ovarios genial, y que estoy muy bien”. Terelu Campos, al conocer cómo se encuentra su compañera, ha querido bromear: “¡Todavía te nos quedas preñada!”.

Belén Esteban, que se encontraba en el plató de Sálvame, hizo la siguiente afirmación: “¡Aleluya, que tiene la regla!”. Al escuchar a la de Paracuellos, la hermana de Carmen Borrego volvió a reafirmarse: “Por eso digo, que te puedes quedar embarazada”. Afortunadamente, ese mareo que tantísimo preocupó a los espectadores no ha quedado más que en una simple anécdota.