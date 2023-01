María Patiño estalla en ‘Sálvame’ tras la advertencia de Jorge Pérez y Alicia Peña

Ya ha pasado un mes del encuentro protagonizado por Jorge Pérez y Alba Carrillo durante la fiesta de la productora Unicorn y todavía sigue dando de qué hablar. Esta vez de la mano de María Patiño, quien ha cargado duramente contra el exguardia civil y su mujer ante las amenazas que le han llegado por parte del matrimonio.

Jorge Pérez y Alicia Peña han cumplido su palabra de emprender acciones legales contra toda persona que haya dado información sobre lo que pasó esa noche junto a Alba Carrillo. Después de varias semanas en el anonimato sin aparecer por televisión, las notificaciones han comenzado a llegar a los colaboradores de Sálvame a través de un burofax firmado por el ganador de Supervivientes 2020. Los colaboradores no han tardado en responder, y la primera de ellas ha sido María Patiño, que ha hablado de forma muy contundente.

“Ha habido colaboradores aquí que hemos defendido a Alicia, mujer de Jorge desde el principio y de repente nos rasgamos las vestiduras por un polígrafo que ofrece datos similares a los que lleva días diciendo esta cadena. Me sorprende y me duele, porque yo no he defendido a Alba en todo momento, nunca he aplaudido la poca empatía que tenía con otras mujeres, entre ellas Alicia”, aseguraba la presentadora de Sálvame.

Pero todavía tenía algo más que decir. Esta vez, se dirigía exclusivamente a ella: “Me he peleado por defender a Alicia desde el minuto uno, la he defendido porque es la víctima de esta situación. Pero, claro, cuando me encuentro con esta carta hay algo que no me cuadra. No pido perdón público, voy a seguir defendiéndote Alicia, porque a ti tu marido es quien te tiene que pedir perdón público”, aclaraba sobre toda la polémica, dejando claro que el culpable de la situación es su marido y no ella.

Han sido muchos los colaboradores que han salido en su propia defensa ante tales acusaciones. Entre ellos se encuentra Miguel Frigenti, quien ha asegurado que no va a pedir perdón por hacer su trabajo. Por otro lado, Kiko Matamoros ha dejado claro que no se va a disculpar y el que sí tendría que hacerlo sería Jorge Pérez con su mujer. De momento la pareja ha empezado el 2023 derrochando felicidad, aunque no se sabe muy bien cómo terminará esta situación.