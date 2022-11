‘Sálvame’: una mujer del público estalla contra Miguel Frigenti en defensa de Chelo García-Cortés

El pasado martes Chelo García-Cortés presentó el libro sobre sus memorias y desde Sálvame hicieron una conexión con la colaboradora. Esta se encontraba acompañada de Laura Fa y desde plató aprovecharon para hacer preguntas controvertidas. Entonces una espontánea del público salía en defensa de Cortés ante los desplantes de Miguel Frigenti.

El joven le estaba increpando a su compañera de programa sobre lo harto que estaba de ella. En ese momento la mujer en cuestión comenzaba a gritar y María Patiño se daba cuenta de ello dándole la palabra: “Hay una señora ahí que está cabreadísima”. Los colaboradores de plató se ponían inmediatamente de su lado.

La señora resultaba ser una gran seguidora de Sálvame. “Este programa yo lo veía cuando estaba en Venezuela”, comenzó. “No es posible que este niño, que está en formación, se enfrente a Chelo”, decía enfadada. En plató aplaudieron ante esta afirmación y Miguel Frigenti perdía los nervios. “Estoy ya harto de que se me trate como un recién llegado”, dijo defendiendo su tiempo en televisión.

Chelo Gª Cortés negó que le hubiera pedido a Laura Fa que escribiera su libro #yoveosálvame

Patiño defendió sin dudarlo a Chelo: “Las personas que llevan más tiempo se merecen un respeto”. “El respeto también se gana, y estoy harto de que Chelo me menosprecie”, se defendía de nuevo el colaborador que no convenció a la fan venezolana. “Chelo con su trayectoria lo tiene ganado, no tiene que hacer méritos delante de ti”, ha afirmado.

“Tú tienes que reconocer la trayectoria de Chelo”, continuó. El colaborador ha continuado intentando convencer a la señora sin éxito alguno. “No le doy la razón a tu forma de expresarte. Usted es un caballero se supone que formado ocupando un puesto de liderazgo. Y no puedes echar atrás su trabajo”, criticaba al joven. La venezolana defendía así la veteranía y carrera de Chelo frente a la actitud altiva del periodista.

“Va ganando la señora, pero tú sigue”, decía Patiño añadiendo leña al fuego. “La voy a dejar ganar”, afirmaba Frigenti. Viendo que la discusión se prolongaba, los colaboradores han cortado al joven finalizando el enfrentamiento. “Hoy es el día del Chelo, eso es lo que no puedes olvidar. Es la presentación de su libro, de sus memorias”, ha concluido la mujer del público antes de despedirse.