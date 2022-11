Lydia Lozano recibe una inesperada visita y abandona el plató de ‘Sálvame’

El pasado lunes, el programa Sálvame tomó la decisión de encerrar a Lydia Lozano en una cabina situada fuera del plató durante su emisión. Al comenzar, Terelu Campos y Adela González le explicaban que le esperaba una sorpresa en la sala VIP, y que se trataba de una persona con la que tenía que arreglar asuntos pendientes.

Hace unos días, el cantante italiano Al Bano visitaba Sábado Deluxe para hablar sin ningún tipo de censura sobre su hija. Sin embargo, había una silla vacía y es que Lydia Lozano se negaba a reencontrarse con el artista. Tanto los colaboradores como la audiencia se pensaban que el italiano la había vetado. Pero esta vez no, ya que fue ella misma quién tomó la decisión de no ir para no sufrir más. Un hecho que le acababa pasando factura.

Lydia Lozano se negó a sentarse con Albano en el #Deluxe y Kiko Matamoros le pide que tenga «agallas» de contar la verdad #yoveosálvamehttps://t.co/mjP5MLtpBQ — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 21, 2022

Finalmente, se conocía que la visita que estaba esperándola era la de Kiko Matamoros: “Qué alivio”, expresaba la colaboradora al ver que no se trataba del cantante. Kiko no tardó en contestar: “El viernes por la noche me dices que no vas a ir al programa porque no quieres protagonismo y el sábado dices que no vas a ir porque a tu madre le dio un parraque. Entiende que resulte poco creíble”, terminaba diciendo, ante el enfado de su compañera.

La decisión de Lydia Lozano tras tras la entrevista de Albano en el ‘Deluxe’: «Me he perdonado» #yoveosálvame https://t.co/PcXkxAAcAo — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 21, 2022

Lydia Lozano pedía permiso para hablar con la dirección, cuando en realidad aprovechaba para abandonar el plató sin que se enteraran: “Ni callada ni nada, no voy a entrar en ese juego, que diga lo que le salga de las narices, me voy a salir fuera y deberíais respetarme. No quiero que me enfoquen. Ya está bien”, expresaba mientras salía. Para lograr su objetivo, la presentadora se metió en el plató de El programa de Ana Rosa, y luego no se la vio más.