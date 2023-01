Manuel Carrasco emociona al componer una canción a Elena Huelva

El cantante Manuel Carrasco ha querido rendir homenaje a Elena Huelva y sus familiares tras el fallecimiento de la joven el pasado 3 de enero, en forma de canción. El cantante y la influencer tenían una bonita amistad desde hace años y así nos lo dejaban ver a través de sus redes sociales. Hace unos meses Elena publicaba en su Instagram como el artista había ido a visitarla al hospital regalándole una pulsera muy especial para que le diera fuerza y se recuperara de su enfermedad.

Con su preciosa voz y una melodía impresionante, Manuel Carrasco le dedicaba una canción a modo de agradecimiento, por lo importante que había sido para él y todo lo que le había enseñado en estos últimos años: “No lo hice por mí y en tu dolor fuiste mi rescate. La vida mostró dos caras en su escaparate, me enseñaste el alma, se abrieron mis ojos y de tus emociones aprendí”, comenzaba cantando el solo acompañado únicamente de la guitarra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_)

Una canción que ha emocionado mucho tanto a sus seguidores como familiares y con la que ha conseguido llegar al alma de todos: “No lo hice por mí, pero fuiste tú quien me hizo entender cuando tu vida se escapaba. Puede suceder, toda una lección de un ángel que el cielo se ganó”, prosigue la letra. “Si tú supieras, sin tú saberlo. Fuiste la vela de mi velero, que el viento sople, llegue hasta el cielo. Te doy las gracias con el son de esta canción. Si tu supieras sin tú saberlo, yo que a veces soy tan inconsciente me avergüenzo. El tiempo que pierdo en la desgana y el lamento”, expresa en otra parte de esta bonita canción.

No es la primera vez que Manuel Carrasco tiene un bonito gesto con ella, hace tiempo vivieron uno de los momentos más bonitos y especiales de la música española, donde el isleño le dedicaba en un concierto, delante de los miles de asistentes que habían ido, su canción, Mujer de mil batallas. La Sevillana fue levantada a hombros y ovacionada por todo el público a ritmo de esta. Una imagen que se ha hecho viral en redes sociales y con la que han querido darle las gracias por todo lo que ha luchado.

“Tú dijiste que la vida son los recuerdos con las personas, yo nunca olvidaré los momentos que hemos vivido juntos, encima y debajo del escenario junto a tu ángel de la guarda, tu hermana. Tú siempre sonriendo, aún con lágrimas… No he conocido a nadie tan valiente, tan especial y con tanto amor a la vida como tú. Mi niña Elena, hoy todos te lloramos con rabia, porque la vida es tan injusta a veces… Has peleado tanto y nunca te has rendido, siempre de frente. Nos has dejado toda una lección de vida. Allá donde estés tu luz sigue brillando. Te queremos preciosa», escribía en su Instagram a modo de despedida.