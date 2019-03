Maluma sorprende a Paula Echevarría con este regalo

El nuevo single de Maluma está dando de qué hablar: ‘HP’ se titula la canción (lo que significan estas iniciales lo dejamos a vuestra imaginación). La letra de la canción trata sobre una chica que fue abandonada por su novio y que ahora va a salir, beber e ir al gym para que ese HP se dé cuenta de lo que perdió.

Pues bien, Maluma ha pensado en realizar una promoción de su single bastante original esta vez. Les está mandando a distintas celebrities femeninas un ramo de rosas con un sobre que contiene un mensaje tal que así: “Flores para que se dé cuenta de lo que perdió, para que el HP se sienta peor”, parafraseando las lyrics de la canción. Ya le tocó a Ana Mena, que contó por stories la sorpresa que le había dado el cantante Maluma. Pues ahora ha sido el turno de Paula Echevarría.

La actriz Paula Echevarría publicó en stories de Instagram fotografías del regalo que Maluma le hizo, algo desconcertada, por cierto. Se pueden apreciar las rosas y en otra historia el mensaje que las acompañaba, con el sello inconfundible de la característica M de Maluma con una corona.

¿Coincidencia que Maluma le haya enviado este mensaje tras haber roto su matrimonio de tantos años con David Bustamante? Juzgad vosotros mismos. En cualquier caso, todo forma parte de una estrategia de marketing de Maluma para promocionar su nuevo single, porque… ¿quién mejor que Paula Echevarría, con sus 2 millones y medio de seguidores en Instagram, para promocionar su single?

Aunque… ¡menuda promoción si Paula decide al final no publicar stories del regalito! Es evidente que el equipo de Maluma ha elegido a la perfección a qué mujeres debía enviar este precioso detalle que no ha dejado indiferente a nadie. Ha conseguido su objetivo y es que no merece menos: La nueva canción del colombiano es maravillosa, ¡y el videoclip es una auténtica pasada!