No es ningún secreto que Maestros de la Costura Celebrity se ha convertido en una de las ediciones de este formato que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 27 de marzo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de la segunda entrega que se emitía esta semana. Recordemos que en la del pasado miércoles pudimos ser testigos de cómo Canco Rodríguez se convertía en el nuevo expulsado de la edición. Tras la emotiva despedida al actor, los aprendices se enfrentaron a otros tantos retos. Es más que evidente que el nivel de exigencia ha aumentado de forma considerable, y cualquier error, por más mínimo que sea, podría llegar a costarles muy caro. Es por eso que todos los concursantes tratan de mostrar la mejor versión de sí mismos para brillar con luz propia y, de esta forma, salvarse de la temida expulsión.

Así pues, los espectadores de Maestros de la Costura Celebrity pudieron ser testigos de una intensa prueba de eliminación, en la que los nervios estaban a flor de piel. Al fin y al cabo, el que acabase siendo expulsado, se quedaría a las puertas de la semifinal de esta edición. Fue entonces cuando, al final de la prueba de eliminación, pudimos ver cómo los que se encontraron en la cuerda floja eran Eduardo Casanova y Pilar Rubio. Uno de los dos estaba a punto de colgar el mandil y despedirse, para siempre, de su etapa como concursante de Maestros de la Costura Celebrity. Pero lo que nadie era capaz de imaginar es que los jueces iban a protagonizar un nuevo, impactante e inesperado giro de guion. Algo que, desde luego, no estaban los planes del equipo, ni mucho menos de los aprendices. Tanto es así que se quedaron verdaderamente descolocados.

Todo ocurrió cuando Eduardo Casanova y Pilar Rubio mostraron su nerviosismo al ser conscientes de que uno de los dos iba a quedarse a las puertas de la semifinal de Maestros de la Costura Celebrity. Dándose apoyo el uno al otro, comenzaron a escuchar a Lorenzo Caprile: «Los dos habéis presentado buenas propuestas, pero uno de los dos se va a quedar a las puertas de la semifinal».

Acto seguido, el diseñador fue más allá: «El aprendiz que abandona el taller de Maestros de la costura es…» Después de unos segundos que parecieron eternos, Lorenzo volvió a hablar: «Ninguno». Pilar Rubio y Eduardo Casanova se quedaron verdaderamente descolocados. ¡No es para menos!

Los aprendices no dejaban de mirarse y de mirar al jurado de Maestros de la Costura Celebrity, completamente desubicados. Fue entonces cuando Raquel Sánchez Silva se vio obligada a explicar lo que acababa de ocurrir: «¡Que os quedáis los dos!». Pilar Rubio rompió su silencio: «No, no es verdad…», mientras que Eduardo Casanova fue más allá: «Es broma, es broma. No me puedo creer lo que está pasando ahora mismo».

Al ver su reacción, la presentadora quiso incidir en la decisión del jurado: «Que no es broma… Es palabra de Caprile. Os quedáis los dos». Como no podía ser de otra manera, el resto de aprendices estallaron en júbilo, al descubrir que no tenían que decir adiós a ninguno de los dos y que, juntos, se enfrentarán a la semifinal. Así pues, Pilar Rubio, Carmen Farala, Eduardo Casanova, Edu Soto, La Terre y Laura Sánchez tratarán de conseguir una plaza en la Gran Final.