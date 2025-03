‘Maestros de la Costura Celebrity’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, miércoles 26 de marzo?

No es ningún secreto que Maestros de la Costura Celebrity se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito está cosechando en La 1 de Televisión Española. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 26 de marzo pudimos disfrutar de la séptima entrega de esta edición, en cuya primera prueba pudimos ser testigos de cómo los aprendices tuvieron que reproducir un traje con chaqueta utilizando una tela creada con materiales reciclados. Además, cabe destacar que el mejor de este reto conseguiría el ansiado mandil dorado. Las mejores, como era de esperar, fueron Pilar Rubio y Carmen Farala, mientras que la peor valorada fue La Terre al presentar una chaqueta sin forro y sin mangas. Tras una intensa valoración, Palomo Spain, María Escoté y Lorenzo Caprile comunicaron a los aprendices que la persona que se había ganado a pulso el mandil dorado era Pilar Rubio.

La prueba de exteriores tuvo como principal protagonista a Palomo Spain, ya que pusieron rumbo a Posadas, su localidad natal. Así pues, los concursantes de Maestros de la Costura Celebrity descubrieron que el nuevo reto consistía en diseñar y confeccionar dos looks que estuviesen inspirados en el estilo de Palomo Spain. Fue entonces cuando Pilar, al haber sido la mejor de la prueba anterior, quiso formar los equipos. Así pues, quiso que Carmen Farala y La Terre trabajasen con ella, mientras que Laura Sánchez, Canco Rodríguez y Edu Soto fuesen sus contrincantes. Eduardo Casanova tuvo la importante misión de ser jefe de taller de ambos equipos. El actor hizo un excepcional trabajo, tanto es así que se libró de coser en la prueba de eliminación. Al finalizar el reto, los jueces de Maestros de la Costura Celebrity decidieron valorar y fue Palomo Spain el que quiso dar a conocer el veredicto.

«Aunque los dos trabajos están muy bien hechos, hay uno que tiene materiales más difíciles, que es un poquito más perfecto y con un poquito más de trabajo», explicó. Era el de Pilar Rubio, Carmen Farala y La Terre. Por lo tanto, los otros compañeros se verían las caras en la última de las pruebas, que consistía en diseñar y confeccionar una prenda con mantones de manila.

Pero todo se complicó cuando supieron que debían utilizar la técnica de moulage, es decir, trabajar sin patrón y confeccionar la prenda directamente sobre el maniquí. Laura Sánchez logró presentar una prenda «muy bien rematada», a pesar de que no intervino demasiado en ella. Tanto es así que Palomo Spain definió la propuesta de la siguiente manera: «Un poncho con un agujero ceñido a la cintura».

Edu Soto, por su parte, sorprendió a los jueces de Maestros de la Costura Celebrity con una impresionante falda con su parte superior, que contaba con un escote no solamente en la zona del pecho, sino también en la espalda. Y todo perfectamente rematado. No ocurrió lo mismo con Canco Rodríguez que, como señaló el jurado, había entrado completamente bloqueado al taller.

De ahí que presentase una prenda «esbozada, que tiene su gracia», pero que estaba «muy mal cosida y muy mal rematada». Así pues, la expulsión definitiva estaba entre Laura Sánchez y Canco Rodríguez pero, finalmente, el jurado del programa quiso poner punto y final a la nueva oportunidad del actor en talleres. «Siento agradecimiento de estar aquí y de haber tenido una doble vida», aseguró el nuevo expulsado de Maestros de la Costura Celebrity, antes de despedirse de sus compañeros por segunda vez en esta edición.