El pasado jueves 20 de febrero, los espectadores de Maestros de la Costura Celebrity pudieron disfrutar de la tercera entrega de esta temporada. De esta manera, tras una prueba inicial y una por equipos, los aprendices que acabaron con el delantal negro fueron Laura Sánchez, Mónica Cruz, Eduardo Casanova, Canco Rodríguez y María Esteve. Esta última no pudo disputar la prueba por equipos por encontrarse enferma, pero no quiso perderse la de expulsión a pesar de no estar recuperada del todo. Tras haber sido el mejor en el anterior reto, Óscar Higares tuvo la oportunidad de salvar a uno de los aprendices que tenía el mandil negro, a cambio de que tuviese que coser alguno de los salvados. El ex torero no dudó en dar el nombre de María Esteve, alegando que no estaba en igualdad de condiciones debido a que no estaba del todo recuperada. A cambio, optó por colocarse él mismo el temido mandil negro.

La prueba consistía en elaborar un vestuario para que Edurne pudiese utilizarlo en su gira. Los aprendices comenzaron a dibujar su boceto para posteriormente pasar a mercería y empezar, cuanto antes, a confeccionar su pieza. Canco Rodríguez no tardó en darse cuenta de que había olvidado coger las cremalleras. El actor acabó bloqueándose hasta tal punto que se vio obligado a pedir el imperdible dorado, escogiendo a Edu Soto para que le ayudase en la prueba durante veinte minutos. Pero todo se truncó aún más cuando su ayudante le bordó la falda entera. «Como se caiga Canco me muero, no me gustaría sentirme culpable», reconoció Soto. Una vez finalizada la prueba, María Escoté, Palomo Spain y Lorenzo Caprile dieron el paso de valorar una por una todas las pruebas elaboradas. Las que menos les convencieron fueron las de Óscar Higares y Canco Rodríguez, alegando que no estaban a la altura de lo que se les exigía.

Entre otras cuestiones, porque ninguna de las dos propuestas tenía nada que ver con lo que Edurne buscaba, y eso era el eje de la prueba. Poco después, Lorenzo Caprile confirmó que el tercer expulsado de Maestros de la Costura Celebrity era Canco Rodríguez. El actor, visiblemente emocionado, quiso dedicar unas palabras: «Yo creo que ha pasado lo que tenía que pasar. La ola estaba siendo más grande que yo».

Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: «Yo entiendo que en los momentos difíciles solo te quedan los amigos y este es un programa de televisión, pero las emociones las vivimos a flor de piel y yo quiero recuerdos como el trabajar con mi amigo, no ganar». De su experiencia en Maestros de la Costura Celebrity quiso destacar lo siguiente: «Ha sido apasionante, no quiero dejar de coser».

Los más afectados por la marcha de Canco Rodríguez del programa eran Edu Soto y Eduardo Casanova. El primero de ellos, además, se sentía profundamente culpable por no haberle sabido ayudar y haberle entorpecido en la prueba: «Se va algo del alma del programa», mientras que Casanova añadió algo más: «No sabéis lo que se lo ha currado, os lo juro, hemos hablado todas las noches».

Canco Rodríguez, por su parte, no quiso marcharse del taller sin sincerarse sobre su participación en el programa que se emite en La 1 de Televisión Española: «Estar en Maestros de la costura no es que haya merecido la pena, es que ha creado una nueva semilla en mi vida y cuando caen semillas en tu vida empiezan a florecer cosas. Estoy triste porque me voy, pero contento porque se ha hecho justicia, las cosas injustas duelen más y aquí se ha hecho justicia».