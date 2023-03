Lydia Lozano: tenso enfrentamiento con Mayte Ametlla tras su debut en ‘Viernes Deluxe’

Este lunes en Sálvame, Lydia Lozano volvía a convertirse en la protagonista, esta vez a causa de una polémica junto a Mayte Ametlla. Al parecer sus compañeros de programa afirman que la periodista hace todo lo posible por estar presente en todas las entrevistas de la cadena, y se mostró bastante molesta tras el estreno de su compañera Mayte en el Deluxe.

La acusada negó en todo momento que esto fuese verdad, y es que a parte de discutir con Mayte Ametlla, también lo hizo con Kiko Matamoros quién la acusó de sentir celos cuando otra persona ocupa su silla en el Deluxe: “Tú te has peleado por las posiciones de las sillas, por no estar en las entrevistas, por no estar en el programa. Cada vez que ha habido una entrevista en la que no estabas, empiezas a mandar información a la dirección, diciendo que tu eras la que más sabía de este tema”; expresó entre gritos.

Según Kiko Matamoros, cuando Lydia Lozano no ha estado convocada en el ‘Deluxe’, ha llamado a dirección asegurando que tenía información sobre el tema o el entrevistado y así conseguir una silla que ya ocupaba otro compañero 😮 #yoveosálvame https://t.co/Brdru2sWYg — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 13, 2023

Lydia Lozano no paró de llevarle la contraria explicando que era todo mentira. Por otra parte, Gema López contó que a ella la han convocado muchas veces para hacer entrevistas y llegado el día le mandan una notita diciendo que ya no tenía que ir, pues su compañera la iba a realizar por ella. Mientras que el resto de los colaboradores de Sálvame la acusaban, Lydia poco a poco comenzaba a romperse más hasta acabar llorando, sintiéndose muy decepcionada: “No me he quejado en la vida, es más, decía que los buenos futbolistas también están en el banquillo. Por eso me regalaron la silla, porque era de quita y pon”, expresó.

Belén Esteban confesó que Lydia le había quitado el puesto en varias ocasiones a Chelo García, pero que a ella no se lo había hecho nunca. Por su parte, Pipi Estrada comentó lo mismo pero la defendió explicando que le parecía ser una buena profesional: “Me parece lícito que ella haga eso porque es una persona muy vocacional. Claro que sufre cuando ella no está donde le gustaría estar”, aclaró.