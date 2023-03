Lydia Lozano estalla contra Kiko Matamoros por invitarla a la boda en directo

Recientemente, Lydia Lozano comentó a sus compañeros de Sálvame Deluxe que no le había gustado nada la manera en la que su compañero Kiko Matamoros le había invitado a su boda. Unos comentarios que al parecer no gustaron nada al aludido y que acabó como protagonistas de una fuerte discusión.

“La invitación que se me hizo a la boda no me gustó nada”, expresó ante la sorpresa de sus compañeros que no se habían enterado de la noticia. Kiko Matamoros y Marta López Álamo acudieron por primera vez como pareja al programa, allí explicaron que ambos habían tomado la decisión de los invitados de forma conjunta, pero la opinión de la modelo influyó mucho a la hora de invitar a los colaboradores de Sálvame.

Kiko Matamoros carga contra Lydia Lozano por lo que dijo de su boda https://t.co/sJCTDnXN2r — Telecinco (@telecincoes) March 10, 2023

“A mi me gusta que me inviten a una boda diciendo, oye Lydia a mi me gustaría que vengas a la boda. No, cómo él lo hizo, en directo y después de decir que había discutido con Marta sobre los invitados de Sálvame. Kiko no me quería invitar y Marta ha dicho, hombre como no la vas a invitar con lo bien que se ha portado conmigo. Pero si yo realmente tengo amistad y a quién conozco desde los 18 años es a Matamoros no a Marta”, expresó muy enfadada. Algunas de sus compañeros entendieron su actitud, mientras que otras pensaban que su actitud estaba siendo un poco precipitada.

Tras lo ocurrido, el pasado viernes 10 de marzo, Kiko Matamoros se mostró muy ofendido con lo que había escuchado acerca de su invitación a la boda: “Vamos a contar la verdad, Yo no he subido el tono, lo ha subido ella. Yo si que lloré el lunes, me pareció feo y desagradable, duro y muy feo. Una grosería de un tamaña increíble, que un acto de buena fe y cariño se convierta en algo así de feo”, comentó muy afectado.

Pero Lydia Lozano seguía sin entender la actitud de su amigo, además, comentaron que minutos antes de que empezara el programa, ambos habían tenido una pelea: “Era una broma lo que te estaba diciendo, ¿no lo habéis entendido como una broma?”, explicó. La colaboradora continuaba muy enfadada y especialmente dolida: “Yo no he discutido con nadie para ver quién va o quién no. Y sobre todo ¿por qué te das por aludida”, preguntó el que pronto se convertirá en marido de la influencer Marta López Álamo. Por el momento Lydia asegura que no va a ir a la boda, pero todavía es pronto para tomar esta decisión.