Kiko Matamoros sorprende con un “zasca” a Anabel Pantoja en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’

Como muchos otros programas de Mediaset, Supervivientes: Conexión Honduras se reserva media hora exclusiva de emisión para los espectadores suscritos a mitelePLUS. En este tiempo, Kiko Matamoros ha hecho varios comentarios que no han sentado nada bien a Raquel Bollo y que ella ha respondido.

Los colaboradores han comentado en primer lugar el posible abandono de Patricia Donoso. Isa Pantoja se encontraba allí presente y ha querido opinar sobre este asunto. “No ha pasado nada y está en una playa buena, no me quiero imaginar si le hubiera tocado en la otra playa”, ha expresado de manera negativa sobre el retiro de la concursante. “Si tu prima Anabel Pantoja se quería ir la primera vez que fue y luego hizo un concursazo”, le ha recordado Kiko Matamoros a la hija de Isabel Pantoja. Raquel Bollo no ha dudado en defenderla: “Otra vez, cambia el argumento que está muy visto, es el mismo argumento de siempre”.

Donoso tras apenas unos días de concurso se ha visto superada por la experiencia y ha expresado sus deseos de abandonar el reality. Matamoros ha hecho gala de su habitual forma de ser tan directa y ha afirmado que la concursante quiera irse de Honduras le “parece un fiasco”.

El colaborador de Telecinco ha reflexionado después sobre que mostrar debilidad en la isla es una forma de crear espectáculo y que hasta puede favorecer a un concursante. Todo esto lo ha acompañado de una indirecta a Manuel Cortés y Alma Bollo. “La gente con problemas forma parte del espectáculo, a lo mejor si tuviera una hermanita allí con ella estaría más arropada y no se querría ir”, ha expresado Kiko en forma de dardo envenenado.

Obviamente Raquel Bollo ha salido en defensa de sus hijos. “Los hermanos están separados, tienes una obsesión, ellos tienen identidad propia como tus hijos”, ha afirmado la colaboradora. “Estás obsesionado, hace mucho que me he ido de tu vera, que obsesión tienes”, ha repetido la empresaria. Más tarde, ha señalado que sus hijos han decidido hacer concursos separados y que han sido ellos mismos los que han tomado la iniciativa de pertenecer a grupos distintos. “Ellos no tienen la culpa de que hayan querido que vayan juntos”, ha finalizado Raquel.