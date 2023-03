‘Viernes Deluxe’: Kiko Matamoros y Marta López Álamo confiesan cómo se conocieron

Kiko Matamoros y Marta López Álamo fueron los protagonistas del programa Viernes Deluxe, al que acudieron para hablar sobre su tan esperada boda y sobre cómo es tener una relación con una pareja cuya diferencia de edad es de 40 años. Además, se animaron a comentar cómo se conocieron y quién fue el que dio el primer paso.

A pesar de que nadie apostaba por la relación, la pareja se dará el sí quiero el próximo 2 de junio tras más de cuatro años de relación. Aunque al principio Marta López se tuvo que mantener alejada del foco mediático por las continuas críticas que recibía, ahora han acudido al Viernes Deluxe e incluso se han animado a estrenar su primer programa en Mtmad, titulado Amar para vivir.

Marta López Álamo habla sobre su vida sexual con Kiko Matamoros: «Lo hacemos todos los días»#Deluxe

Jorge Javier Vázquez quiso saber como se conocieron: “Nos conocimos en una fiesta, cuando lo vi en persona me pareció muy atractivo, muy sexi y muy inteligente”, comentó la modelo. Además, explicó que fue Kiko Matamoros el que la miró por primera vez y ella decidió devolverle la mirada: “Él se puso a bailar justo al lado mío y más tarde yo me fui a su lado y le dije Hola me llamo Marta ¿tú como te llamas?”, explicó entre risas.

“Comimos en el restaurante del Eurostars y luego terminamos en su habitación”, comentaron mientras Jorge Javier Vázquez se interesaba cada vez más sobre el tema: “¿Tu madre que te dijo?”, le preguntó. Marta López aseguró que sus padres siempre la han apoyado aunque a su padre le molestó un poco al principio, pero poco a poco lo fueron entendiendo. Al tratar el tema de la boda, la pareja explicó que estaban teniendo algún que otro problema, pues no terminan de decidir cuál va a ser el menú.