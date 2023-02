’Sálvame’: Lydia Lozano pone punto y final a su amistad con Carmen Alcayde

Después de que Carmen Alcayde hiciera pública en el programa Sálvame, una información donde acusaba a su amiga Lydia Lozano de frecuentar locales de intercambio de parejas con y sin su marido, sin saber si esta era cierta o no. La colaboradora ha decidido romper su amistad tras más de 25 años juntas.

Todo sucedía hace unas semanas cuando una persona enmascarada afirmaba haber visto a un colaborador del programa Sálvame entrar en reiteradas ocasiones en un local de intercambio de parejas. En ese instante, Carmen Alcayde se levantaba y aseguraba que se trataba de Lydia Lozano, la colaboradora al escucharla decir eso llamaba inmediatamente a Jorge Javier Vázquez para comunicarle que no era cierto.

❤️ Lydia Lozano #yoveosalvamepic.twitter.com/bZxZLIEx64 — 🇨🇺 EL CHICO DE GH💄💫💜✈💎 (@ElChicoDeGH) February 9, 2023

«Para mí la amistad lo es todo. Nos conoces a Charly y a mí, yo fui a un cumpleaños y me fui a las once de la noche. Tenías que haberte subido ahí y decir que es mentira», le reprochaba a Carmen Alcayde. Ahora, varios días después, su relación ha terminado de romperse tras muchas amenazas e insultos: «No soy ninguna bocachanclas y me estoy callando muchas cosas, porque soy tu amiga», comentaba.

«Te has reído de mí, vete a la mierda. Pero claro voy a dejar de llorar que tengo 62 años y me va a dar un parraque», decía Lydia Lozano en Sálvame haciendo referencia a un comentario bastante desafortunado de su compañera Carmen Alcayde, donde insinuaba que con su edad tenía que tener cuidado y no ponerse tan nerviosa.

Lydia Lozano carga contra Carmen Alcayde en #yoveosalvame:”me está amenazando una amiga de 25 años” pic.twitter.com/JexUtF2RD4 — Marcos🇪🇸 (@ProgramasTV__) February 16, 2023

A pesar de los múltiples intentos de Carmen Alcayde para pedirle perdón a su amiga, esta se mostraba a la defensiva y no la dejaba hablar. Finalmente le contó que alguien se le acercó en el tren y le dijo que conocía aspectos de su vida privada. Esto fue la gota que colmó el vaso, pues a Lydia le parecía muy fuerte que su amiga se hubiera guardado el móvil de esa persona para ponerse en contacto y recibir más información.