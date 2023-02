Lydia Lozano, entre lágrimas en ‘Sálvame’: «Todos me han dicho que deje el trabajo»

Después de que Lydia Lozano fuese acusada por su amiga Carmen Alcayde de visitar locales de intercambio de parejas junto a su marido Charly, la colaboradora se encuentra totalmente destrozada y así lo ha mostrado durante la emisión del programa Sálvame el pasado 15 de febrero.

Jorge Javier Vázquez se acercaba a la puerta de su casa para animarla a salir e ir a trabajar, al principio Lydia Lozano lo hacía muy contenta, pero no resultaba ser nada creíble para el presentador, por ello le pedía que volviera a entrar y salir mostrándose tal cual es.

Jorge Javier Vázquez ha ido a casa de Lydia Lozano para acompañarla en su vuelta la programa: «He llorado mucho#yoveosálvame

https://t.co/qGN0emk5fy — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 15, 2023

En ese instante salía por la puerta y se rompía a llorar junto al presentador, quién le daba un abrazo y trataba de animarla: «El público quiere conocer a la Lydia de siempre», decía Jorge Javier Vázquez mientras que la acusada comentaba que había prometido a sus familiares y amigos no llorar: «La proposición no te ha salido muy bien, porque aquí llevas ya unos cuentos pañuelos, ¿desde cuando estás llorando?», preguntaba.

Lydia comentaba que llevaba en esta situación desde el viernes. Por si fuera poco, aprovechaba la ocasión para lanzar una indirecta a Carmen Alcayde insinuando que tenía que tener mucho cuidado, a ver si le iba a dar un infarto con la edad que tenía. Un comentario que no le sentó nada bien y fue lo que más daño le ha hecho al venir de parte de la que consideraba su gran amiga.

«Para mí la amistad lo es todo, yo te he contado cosas que yo en la vida habrías dicho. He pasado un fin de semana horroroso, porque además todo el mundo opina. Además yo creo que si a ti te pasa algo yo te ayudaría e intentaría escuchar», comenzaba diciendo la colaboradora. Jorge Javier Vázquez al escuchar estas palabras le preguntaba que quién era la persona que no la había escuchado: «Todo el mundo, todo el mundo me ha dicho que lo que tengo que hacer es dejar el trabajo», decía entre lágrimas