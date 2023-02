Últimamente en Sálvame las emociones están a flor de piel. El pasado miércoles, durante el programa, se encontraba un testigo bajo una máscara para proteger su identidad, que aseguraba haber visto a una colaboradora del programa junto a su marido, en un local de intercambio de parejas. Carmen Alcayde se subía al pulpillo para dar la exclusiva del nombre de esta persona: se trataba de Lydia Lozano.

Jorge Javier Vázquez habló por teléfono con la acusada quién explicaba lo que había pasado y su experiencia en este local. Sin embargo, a Lydia Lozano lo que le importaba era las injusticias y las mentiras que estaban contando, pues ella siempre ha dicho la verdad sobre todo lo que hace en su día a día. Además, dejó claro que su amistad con Carmen Alcayde había terminado para siempre.

Probablemente hoy haya quien empiece a recular, pero esto no tiene nombre. Y el bailecito del final para luego acabar llorando… Sin palabras “Que me perdone porque es amiga, pero aquí nos debemos a lo que estamos haciendo………” Todo dicho, pero no todo vale por una silla 😑 pic.twitter.com/i8yFXrzg2H — Lydia Lozano Oficial 👠 (@LydiaLozanoOf) February 9, 2023

«Nos conoces a Charly y a mí, yo fui a un cumpleaños y me fui a las once de la noche. Este señor (máscara), está diciendo que fui sin mi marido, que se quite la máscara y me diga con cuantos tíos he ido», expresaba entre lágrimas. Lydia Lozano no podía creerse que su amiga no la hubiese llamado primero a ella para confirmar si era verdad la información que le había llegado: «Tenías que haberte subido al pulpillo a decir es mentira, pero no has tenido los hu**** de hacerlo».

«Dice que ella no lo hubiera hecho conmigo, estaba fuera de sí, yo pensaba que estabas allí porque fuera una fiesta, no es ilegal ni nada, no pensaba para nada que fuera así», se defendía Carmen. El programa se iba a publicidad y cuando volvía la cosa había empeorado todavía más, pues estaban las dos llorando y Carme Alcayde había recibido un mensaje de Charly, marido de Lydia Lozano donde escribía: «Enhorabuena, ya tienes un amigo menos».