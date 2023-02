Rafa Mora provoca el caos en ‘Sálvame’ al desvelar el motivo por el que dejó de estudiar Periodismo

Rafa Mora, colaborador de Sálvame, ha contado cómo se ha preparado durante estos años la selectividad para estudiar la carrera de Periodismo. Carrera que comenzó hace ya tiempo pero dejó tras superar el primer año, al darse cuenta de que los mejores colaboradores de programas de televisión no tienen estudios, entre ellos su amigo Kiko Matamoros.

En junio de 2022 el colaborador estaba muy agobiado con los exámenes finales y comentaba en Sálvame que no tenía ninguna prisa en acabar la carrera, pues la estaba haciendo para formarse: «A mi no me exigen nada para trabajar, lo hice para formarme como persona y profesional», aclaraba a sus compañeros de programa.

Rafa Mora ha dejado de estudiar periodismo porque los mejores colaboradores no tiene carrera. Yo flipo. Me quedo loca #CrisPorta7F #yoveosalvame pic.twitter.com/fAklc7kJ2J — Bitter 🤍 (@Bitter_bitt) February 7, 2023

Sin embargo, a pesar de sus buenos resultados en todas las materias en las que se había matriculado, poco le duró la ilusión. A los meses decidió que no quería seguir estudiando la carrera pues todos sus compañeros a los que el consideraba buenos periodistas no habían estudiado nada: «Me costó un poco bastante, porque no solo es aprobar sino la cantidad de trabajos que había que hacer durante el curso», explicaba.

«Los mejores colaboradores del programa para mí no tenían estudios y me dije ¿Yo ahora me voy a ver con 39 años agobiado? Si quiero estudiar estudio y sino quiero pues no», se defendía mientras el resto de sus compañeros se le echaban en cara diciéndole lo mal que les había sentado lo que acababa de decir: «Menuda personalidad, qué feo eso que acabas de decir», le reprochaban entre abucheos.

Rafa Mora seguía insistiendo en que había dejado la carrera porque no le gustaba y le parecía que estaba perdiendo el tiempo en algo que no le iba a aportar nada. Ahora ha decidido que es más importante aprender inglés: «Cuando pueda os daré una charla a todos en inglés», se regodeaba.