Carmen Borrego abandona el plató de ‘Sálvame’ y estalla contra Rafa Mora: «¡No quiero ni verte!»

Carmen Borrego está atravesando unos momentos muy complicados en su vida desde que se incorporó de nuevo a Sálvame. La hija pequeña de la familia Campos se ha visto envuelta en una serie de acusaciones mediante unos audios de su nuera criticándola, lo que acabó en un conflicto familiar.

Durante el programa del pasado lunes, Rafa Mora ha llevado al límite a Carmen Borrego lo que hizo que esta abandonara el plató. Mientras estaban en una conexión en directo, este hacía un comentario sobre Paola que no sentó nada bien: “A ver, Rafa y Borrego ¡por favor!”, interrumpía Adela González, presentadora del programa.

Rafa Mora hace un comentario sobre la nuera de Carmen Borrego y esto hace que la colaboradora abandone el plató #yoveosálvame

https://t.co/w9QVwmROI0 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 14, 2022

Carmen Borrego abandonó el plató muy indignada, sin embargo, nadie entendía que es lo que estaba sucediendo. Finalmente, Rafa Mora explicó lo que había dicho para desembocar en esa situación: “Simplemente he dicho que la situación me recuerda a la de Paola con su nuera, porque Raquel Mosquera también se ha encerrado en su centro estético para esconderse de sus cámaras”, explicaba el valenciano.

Tanto la presentadora como el colaborador salían corriendo detrás de la hermana de Terelu para ver como se encontraba e intentar tranquilizarla: “Te pido perdón, no sabía que te fuese a herir tanto, era un comentario sin más”, decía Rafa con buenas intenciones. Sin embargo, Carmen se molestó mucho más y le soltaba unas palabras muy duras al colaborador: “No lo voy a aguantar ni un minuto más, no quiero ni verte. Siempre es igual contigo, vas a hacer daño, una y otra vez”, terminaba diciendo.

El resto de los colaboradores presentes en el programa trataban de que volviera a entrar, pero fue un asunto bastante complicado: “No te escucho, no se puede estar machacando a una compañera todos los días. Estoy hasta los co***** de este tío, que me olvides, ni me nombres. Ya está bien de maltratarme”, seguía diciendo Carmen Borrego ante la sorpresa de Rafa Mora.