‘Sálvame’: Lydia Lozano estalla como nunca contra Carmen Alcayde

Lydia Lozano ataca duramente a Carmen Alcayde tras haberla acusado de revelar información falsa contra su persona sin comprobar la veracidad de esta. La colaboradora aseguraba ayer en Sálvame que su amiga Lydia Lozano había acudido con su marido Charly a un local de intercambio de parejas.

Sin embargo, la acusada al escuchar estas palabras llamaba inmediatamente al programa y le contaba a Jorge Javier Vázquez que ella solo había ido a celebrar un cumpleaños de una amiga y a las once de la noche abandonó el local con su marido. Ahora, Carmen Alcayde se ha mostrado muy arrepentida por haber dado la información y le pedía perdón a la que hasta el momento era su gran amiga.

Este pasado jueves, Lydia Lozano acudía en persona para explicar en directo todo lo que había sucedido: «¿Me vas a poder perdonar algún día?», preguntaba Carmen muy angustiada. Su compañera, lejos de perdonarla le pedía espacio pues necesitaba un tiempo para pensar y desconectarse del tema: «Jugaste a este circo que a ti ni te va ni te viene, haber dado la cara por mí como hice yo cuando te pasó lo que te pasó, yo te creí y yo dí la cara por ti», le reprochaba muy disgustada.

Pero eso no era todo, pues le quiso aclarar que eso no se hacía por nada del mundo y mucho menos por una silla en el programa o por un sueldo y que la amistad estaba por encima de todo. Carmen Alcayde le pedía perdón, pero hacía un comentario que se convertía en la gota que rebosa el vaso: «Hace mucho que salimos…», dando a entender algo. En ese instante la acusada de levantaba y le decía: «¡Tú sabes la burrada que acabas de decir! Creo que el tiempo se acaba de triplicar, no quiero saber nada de ti, ¿tú te has oído?», comentaba muy enfadada.