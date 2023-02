Belén Esteban estalla contra Carmen Alcayde en ‘Sálvame’: “No eres Beyoncé”

Durante el pasado programa de Sálvame, Belén Esteban le reprochaba a Carmen Alcayde la actitud que había tenido en la última semana, cuando contó información sobre Lydia Lozano y su marido.

Todo comenzó hace una semana cuando una persona enmascarada decía haber visto a una colaboradora de Sálvame frecuentar un local de intercambio de parejas a veces junto a su marido y otras veces ella sola. Sin embargo, no se atrevía a revelar su identidad. Instantes más tarde, era Carmen Alcayde la que aseguraba que se trataba de Lydia Lozano.

🌟Carmen Alcayde pone de los nervios a Belén Esteban: «Siempre quieres ser la actriz principal» 👇 pic.twitter.com/KNO57G1TlP — Seram1 (@Seram110) February 13, 2023

Esto encadenó una serie de peleas entre ambas pues Lydia Lozano la culpaba de no haber mirado por su bien y haber dado el nombre sin consultar antes la veracidad de la información que le había llegado. Este pasado lunes, Belén Esteban se encontraba en Sálvame cara a cara con Carmen Alcayde, por lo que se vivieron momentos bastante tensos: «Pero es que no eres Beyoncé, eres Carmen Alcayde ¿sabes?», comentaba.

«Para mí lo que has hecho es una traición, entiendo su dolor. Lydia sigue muy mal no por lo que se contó, sino por ti», le reprochaba a su compañera. Pero eso no era todo, pues tampoco se creía las lágrimas que le salieron el otro día de arrepentimiento: «No estoy arrepentida de lo que he hecho, pero sí de lo que he hecho sentir. Monta unos pollos que a lo mejor le da un ataque al corazón», comentaba la acusada, dejando caer que Lydia Lozano había exagerado un poco.

«Tu siempre quieres ser la actriz principal en muchas cosas, y tu te levantas y se para el mundo y todos te escuchamos», le decía a Belén Esteban. Algo que no le sentó nada bien y que aprovechó para decirle que la única actriz que había era ella y a veces el papel no le sale del todo bien, como en esta ocasión.