Luitingo rompe con su novia desde ‘GH VIP 8’: «Lo mío es una situación un poco difícil»

Luitingo se ha convertido en uno de los concursantes de GH VIP 8 que más está dando de qué hablar en las últimas horas. Y siendo honestos, no es para menos. ¿El motivo? El pasado fin de semana, el artista hizo una curiosa petición al Súper: mandar un mensaje a su novia desde la casa de Guadalix de la Sierra.

«Necesito solucionar una cosa con el exterior, no sé cómo será», empezó a decir Luitingo en el confesionario de GH VIP 8. «No me acuerdo mucho de lo que tengo fuera. Me pego con Pilar 24 horas, me he pegado con ella más días y más horas que con mi pareja», reconoció. De esta forma, quiso confesar al Súper el verdadero motivo de su curiosa petición:

«Yo lo que quiero es si solo hay una posibilidad de yo poder quedarme tranquilo con mi corazón y conmigo mismo de explicar las cosas, de que dejo la relación», aseguró Luitingo. El pasado domingo, durante el Debate de GH VIP 8, Ion Aramendi habló personalmente con el artista, para preguntarle por lo sucedido.

Luitingo, sobre Pilar: «Nunca ha habido un beso y en mi vida lo haría, y menos viéndome mi padre, pero quiero pedir disculpas porque me siento mal» #GHVIPDBT3 pic.twitter.com/OGO98dfcli — Gran Hermano (@ghoficial) October 1, 2023

Así pues, Luitingo quiso sincerarse aún más al respecto: «Lo mío es una situación un poco difícil. Quiero pedirle perdón, si se ha sentido mal por algo. Entré aquí muy bien con ella. Llevamos una relación muy corta, pero eso no quita que ella y su familia sean de categoría. No ha habido problemas entre nosotros».

Lejos de que todo quede ahí, el artista reconoce que las emociones se intensifican en el concurso, y que tiene un «cariño y relación especial» con Pilar, su compañera. «Creo que nunca en mi vida he querido hacerle daño a nadie, nunca he engañado a nadie y nunca he cruzado la línea de la falta de respeto. Yo no sabía que iba a encontrar a una persona como Pilar aquí», aseguró.

A pesar de que, hasta ahora, no ha habido besos «ni otro tipo de cosas», Luitingo quiere hablar con su novia para explicarle la situación, con todo lujo de detalles: «Las faltas de respeto nunca las he cruzado con nadie y menos con ella». Además, añadió: «Pero es verdad que aquí no sé el tiempo que voy a estar, era una oportunidad que llevaba buscando mucho tiempo y tampoco sabía qué tipo de personas aparecen».