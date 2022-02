Lucía Sánchez, exconcursante de ‘La isla de las tentaciones 3’, no está teniendo mucha suerte con todas las intervenciones estéticas que se está haciendo, ya que el año pasado su aumento de labio le causó unas marcas muy señaladas al principio. Ahora, le ha ocurrido algo similar con el pecho, del cual se sometió también a un aumento.

En el último capítulo que ha subido a su canal de Mtmad contó todos los problemas que está teniendo después de haber pasado por el quirófano. La gaditana se puso una prótesis para ir subiendo el pecho y que vaya aumentando, no obstante, le queda demasiado alta y llega a formarse un escalón entre la carne y el implante. Esto ha hecho que se generen también estrías de un tamaño pronunciado por el crecimiento tan rápido que está teniendo la piel.

La andaluza se ha puesto en manos de un tratamiento de láser para intentar paliar el resultado de la operación, pero el resultado de este no es el que esperaba. «El láser lo que hace es activar la circulación de la zona donde quiero quitar las estrías, porque las blancas no se van. Tienen que ser rojas y nuevas», ha contado la ya exnovia de Isaac Torres, poniendo ya de aviso lo que iba a enseñar.

«Yo no sabía que iba a ser tan exagerado el efecto. Parece que me ha atacado un león de la selva», decía Lucía Sánchez, arrepentida de haberse sometido al aumento al ver las marcas rojas que le habían salido en cada pecho. Agrega que tiene una banda para intentar eliminar ese escalón ocasionado y así bajar el pecho a la altura que se estableció en un primer momento. «Estoy teniendo problemas para vestirme porque con todo se me ve, pero es verdad que estoy contenta porque sé que me gustará el resultado», concluyó la andaluza conformándose con que fuese a mejor.