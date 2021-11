Dicen que cuando el río suena agua lleva, y es que, los rumores que apuntaban a una posible reconciliación entre Lucía e Isaac han sido muchos. La pareja, que ha participado en ‘La Última Tentación’ para poner a prueba su relación de dos meses, protagonizó uno de los momentos más tensos de la edición tras su hoguera de confrontación por la infidelidad del catalán.

Un momento que atrapó por completo a todos los espectadores, por lo que Mediaset no perdió la oportunidad y anunció en sus redes sociales que ambos protagonistas se reencontrarían en el ‘Debate de las tentaciones’. Mucho tiempo ha pasado desde la grabación del programa en República Dominicana, por lo que todos querían saber cómo es su relación en la actualidad y cómo fue el regreso de ambos a España.

😱🔥 Esto es lo que ha hecho Isaac al mismo entrar a plató 😱🔥 ¿Te lo esperabas? 🔁 Estaba claro

❤️ ¿Qué?#TentaciónDBT7 https://t.co/qk4QGyMazD pic.twitter.com/dno4473MEu — La Última Tentación (@islatentaciones) November 1, 2021

Justo después de que Lucía explicara que aún no había superado la infidelidad de Isaac en el reality, cuando este besó a Bela Saleem y que no había podido ver los últimos capítulos, entró Isaac en el plató. Tras saludar brevemente a Sandra Barneda, Torres se dirigió directamente hacía Lucía para darle un beso, dejando claro a todos en pleno directo que han vuelto a estar juntos.

Un momento de lo más inesperado que dejó a todos los colaboradores completamente revolucionados, especialmente tras la ruptura presenciada en el último programa de ‘La Última Tentación’. Al respecto, el catalán contó que, tras la grabación del programa, había tenido mucho tiempo para pensar y se había dado cuenta de que quería estar con Lucía.

Asimismo, confirmó que a día de hoy son novios y que han retomado su relación desde hace dos meses. Sin embargo, la manera en la que Isaac anunció su regreso con Lucía no fue plato de buen gusto para Nagore Robles.»Tu entrada me ha parecido vergonzosa, lo has hecho marcando territorio», declaraba la colaboradora.

Nagore critica la vuelta de Lucía e Isaac. ¿Piensas como ella? 🔁 Sí

❤️ Para nada #TentaciónDBT7 https://t.co/JnY9ODFRdV — La Última Tentación (@islatentaciones) November 1, 2021

Por su parte, Lucía aseguró que había notado una gran diferencia en su novio desde que regresó de República Dominicana. Además, explicó que durante un tiempo no tuvieron relación más allá de fiscalizarse y echarse en cara cosas que veían que habían hecho en las redes, como salir de fiesta y estar con otras personas.

Sin embargo, la joven reveló que propició un encuentro con él en Barcelona, aunque apenas hablaron. Eso sí, fue Isaac quien al día siguiente contactó con ella y, desde ese momento, comenzaron a tener un acercamiento.