‘La última tentación’ está que arde y una de las parejas que más está dando qué hablar es la formada por Lucía Sánchez e Isaac Torres. Tras la emisión del programa de la semana pasada, la audiencia fue testigo de como «Lobo» le fue infiel a la andaluza con Bela. Un acto por el que fue duramente criticado en el debate del pasado lunes 18 de octubre.

Isaac Torres acudió al plató para explicar las razones por las que cometió la infidelidad con su, hasta entonces, novia. Antes de entrar, quiso dejar claro que había ido «para dar la cara, explicar cómo me sentía en ese momento. Vengo a decir lo que siento pero no a justificarme porque sé que lo que hice estuvo mal».

Isaac: «Yo estaba convencidísimo de que no iba a hacer eso» 🔴 #TentaciónDBT5 https://t.co/qk4QGyMazD pic.twitter.com/Nesw6hWZ2T — La Última Tentación (@islatentaciones) October 18, 2021

Tras sentarse junto a Sandra Barneda, «lobo» le confesó a la presentadora que en dicho momento solamente pensó en él mismo y se dejó llevar. «Bela siempre me ha atraído, ya tuve una historia con ella sin estar con Lucía. Y al final pasó porque llevaba días dándole vueltas a la cabeza», declaró el catalán.

Asimismo, Isaac explicó que había estado reflexionando mucho sobre lo acontecido en la isla. «Empecé con Lucía estando enganchadísimo a ella. Me fui a vivir con ella a Cádiz y estaba enamoradísimo de ella. Nos dieron la oportunidad de entrar al reality, lo pensamos mucho y al final decidimos ir», señaló.

«Estaba convencidísimo de que no iba a caer, pero pasar de estar todo el día juntos, a no verla… Me dio el bajón. No había tenido tiempo de asimilarme a mí mismo, a reencontrarme. Me di cuenta que necesitaba tiempo para estar solo, para estar con mis amigos, mi familia. Y para mí Bela fue una vía de escape, sé que fue un error, pero no era capaz de dejarlo», sentenció. Unas declaraciones con la que Isaac Torres intentó explicar el por qué de sus actos.