‘La última tentación’ está que arde y una de las parejas que más está dando qué hablar es la formada por Lucía Sánchez e Isaac Torres. Tras la emisión del programa de la semana pasada, la audiencia fue testigo de como «Lobo» le fue infiel a la andaluza con Bela. Un acto por el que fue duramente criticado por Sandra Barneda y Nagore Robles en el debate del pasado lunes 18 de octubre.

Isaac Torres acudió al plató para explicar las razones por las que cometió la infidelidad con su, hasta entonces, novia. Los modos de vida tan diferentes que tenían o que él en ningún momento imaginaba que terminaría intimando con Bela son algunos de los comentarios que ha realizado. Unas declaraciones que a Nagore Robles no le hicieron nada de gracia.

Isaac explica el engaño a Lucía: «Fue una vía de escape» #TentaciónDBT5 https://t.co/WFkq8NWzF2 — La Última Tentación (@islatentaciones) October 19, 2021

Al respecto, la colaboradora le ha preguntado irónicamente la razón por la que no fue capaz de decirle a Lucía antes de separarse “cariño, cariño, no voy a caer, a no ser que entre Bela, que es mi tentación máxima. Ahí sí que la cago”. ¿Se te olvidó?”. Reproches con los que «lobo» no se quedó callado. “Qué chorrada. Qué discurso más bueno, espectacular. Es ridículo lo que dices. ¿Tú crees que tengo premeditado con quién voy a quedar o con quién no? ¡Me parece patético!”, declaró.

Unas palabras que molestaron aún más a Robles. “¿Me vas a hablar tú de patético y de ridículo con el comportamiento que has tenido tú con tu pareja veinticuatro horas después? Ridículo es lo que has hecho tú después de prometer tanto”, le criticó. Y es que, Isaac no contó con el apoyo de casi nadie, ya que el único que habló a su favor fue Suso Álvarez.

«Manuel tiene envidia de este crack”, señalaba el colaborador. Palabras que enfurecieron a la propia Sandra Barneda, que ha parado el programa para decir que «crack… Más bien, catacrack”. Declaraciones con las que la presentadora dejó ver que no está nada de acuerdo con la actitud del catalán en República Dominicana.