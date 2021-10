La entrega de este miércoles de ‘La última tentación’ tuvo dos claros protagonistas: Isaac y Bela. El catalán cometió una infidelidad con la ex tentadora, mientras que su pareja, Lucía, permanecía ajena a todo en la otra villa.

Desde entonces, las redes sociales se han inundado de críticas hacia Isaac y Bela por su comportamiento en ‘La última tentación’. Recordemos que actuaron de esa forma sin pensar que había otra persona en medio, que sufriría al enterarse.

Aunque Isaac ha sido muy criticado, la peor parte se la ha llevado Bela. La concursante ha llegado incluso a recibir amenazas de muerte por haberse besado con el novio de Lucía. Hechos que le han llevado a tomar una drástica decisión, abandonando las redes sociales por un tiempo.

Melyssa, tras ver el beso entre Isaac y Bela: «Yo no entiendo por qué todo el mundo está tan contento. Hay una persona que está sufriendo» 🔴 #TentaciónDBT4 https://t.co/qk4QGyMazD pic.twitter.com/s0rczfBw6l — La Última Tentación (@islatentaciones) October 11, 2021

«Ya ha llegado el día, he decidido cortar todos los medios donde podáis desearme la muerte porque ya me parece el colmo», decía la joven con los ojos llorosos a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram.

«Yo estoy cuerda de aquí de arriba pero no me parece bien que deseéis la muerte a una persona simplemente por un ‘reality’ porque esto para la televisión o para la gente es un pu.. juego. Que vale que sí que hay personas que han podido sufrir, pero estas personas han ido allí porque han querido, nadie obligó a nadie a ir a allí ni nadie obligó a nadie a participar», explicaba la modelo.

Bela concluyó sus palabras despidiéndose de las redes por un tiempo, asegurando que la habían hecho demasiado daño con los comentarios recibidos desde el pasado miércoles: «Voy a estar desaparecida estos días, porque no me apetece abrir Instagram, no sabéis el daño que le podéis hacer a una persona».