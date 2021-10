Este miércoles Telecinco emitió una nueva entrega de ‘La última tentación’. En esta ocasión, Lucia e Isaac se llevaron la mayor parte del protagonismo después de que Lobo le fuera infiel con Bela. El catalán besó a la ex tentadora, tras haber expresado en infinidad de ocasiones lo enamorado que estaba de Lucía.

Esta infidelidad originó el primer visionado de emergencia, en el que Sandra Barneda mostró a Lucía y a sus compañeros las imágenes del beso entre Isaac y Bela. Unas imágenes tras las cuales, la gaditana reaccionó con una gran entereza, mientras que Marina y Manuel se venían abajo.

Marina no pudo evitar recordar que ella con Isaac vivió una situación parecida, y ahora era Lucía la que había sido engañada por el catalán. Mientras que por su parte, Manuel señaló que a pesar de haber sido un mal novio, era muy buen amigo y que no iba a permitir que nadie hiciera daño a su ex pareja.

La protección de Manuel a Lucía fue algo bastante paradójico, como ella misma explicó, después de que el gaditano se pavonease de todas las veces en las que había cometido infidelidades. Sin embargo, en esta ocasión no iba a permitir que su ex pareja siguiera sufriendo por otro hombre.

Uno de los momentos más comentados, fue cuando Lucía rompió a llorar al explicar que todos los hombres la engañaban. Acto seguido, Manuel respondió asegurando que la joven tenía “muy mala suerte”, ya que sus dos últimas parejas le habían sido infieles en televisión. Unas palabras que no tardaron en revolucionar las redes.

“Yo no quería que se riera de ti. Qué mala suerte tienes, chiquilla. Me ha dolido montón. Es lo último que te mereces. ¡Ese era una garrapata tuya! Te estaba chupando. Me da mucha pena por ti. Merecería el correctivo que me hiciste a mí. Creo que le tienes que dar fuerte, se lo merece», fueron las palabras de Manuel.

Lucía valoró mucho las palabras de su ex pareja, y el apoyo que le había mostrado. «Tú llevabas razón. He visto al Isaac liándose con la Bela. Y nada… gracias por defenderme», le dijo la joven. Sin embargo, Twitter no tardó en inundarse de memes ante esta situación tan surrealista.

Manuel: que el lobo se a liado con la Bela Los chicos: WTF? Ha terminado La Liga y ha ganado la Real Sociedad o? Que coño celebran? #LaUltimaTentacion5 #LaUltimaTentacion #LaIslaDeLasTentaciones pic.twitter.com/kNaIHvICyO — ❄️Wintę® i$ çømîng™❄️ (@maddilo10) October 13, 2021

Manuel es mi personaje de ficción favorito… lo mismo consuela roto de dolor a Lucía que a los 10 segundos se pavonea con los chicos alardeando de que llevaba razón #LaUltimaTentacion5 pic.twitter.com/EdYRpHhJwA — Seba Bueno  (@Sebac2vts) October 13, 2021

Manuel consolando a Lucía por el engaño del tío que la consoló a ella por el engaño de Manuel. #LaÚltimaTentación5 pic.twitter.com/0R864MO2Rd — Elisabeth BS (@ElisabethBS91) October 13, 2021

Los chicos han recibido a Manuel como si de una victoria se tratara los cuernos de Isaac a Lucía. Y todos los ‘machitos alfa’ aplaudiéndole. A pesar de la humanidad mostrada con Lucía, la masculinidad frágil acaba saliendo. Consecuencias del patriarcado. | #LaÚltimaTentación5 pic.twitter.com/0Pm4ZeFnNj — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) October 13, 2021